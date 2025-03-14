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لبنان

الجميّل في ذكرى 14 آذار: اللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً

Lebanon 24
14-03-2025 | 03:33
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كتب رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل، على منصة "إكس": "عشرون عاماً على 14 اّذار 2005. الذكرى هذا العام تحمل طعماً مختلفاً، فالدولة تعود الى الوطن والمؤسسات الى الدولة، واللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً. فلتكن هذه الذكرى وعداً متجدداً لكل الذين ناضلوا  في وجه الاحتلال السوري ولكل شهداء ثورة الأرز ان لبنان باقٍ وعصي على كل احتلال".
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