الجميّل في ذكرى 14 آذار: اللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً

كتب حزب "الكتائب اللبنانية" سامي الجميل، على منصة "إكس": "عشرون عاماً على 14 اّذار 2005. الذكرى هذا العام تحمل طعماً مختلفاً، فالدولة تعود الى والمؤسسات الى الدولة، واللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً. فلتكن هذه الذكرى وعداً متجدداً لكل ناضلوا في وجه الاحتلال السوري ولكل شهداء ثورة الأرز ان باقٍ وعصي على كل احتلال".

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