رابطة قدماء القوى المسلحة تهنئ القادة الجدد وتؤكد دعمها للمؤسسات الأمنية

هنأت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" في بيان " قائد الجيش العماد رودولف هيكل و المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير و المدير العام لأمن اللواء إدغار لاوندوس بـ "نيلهم الثقة وتوليهم قيادة ورئاسة العسكرية والأمنية وتحملهم المسؤوليات الجسيمة".

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وثمنت "التعيينات تأتي في مرحلة دقيقة وحساسة من حياة لبنان واللبنانيين وتتطلب الحكمة في القيادة والالتزام الراسخ لمبادئ السيادة والاستقلال وتأمين والمواطن وأمنهما على حد سواء".



ولفتت الى انها إذ تضع "في تصرف المؤسسات الأم"، تؤكد "دعمها المطلق لكل الجهود تصب في وترسيخ هيبة الدولة، وصون المؤسسات العسكرية والأمنية تشكل الركيزة لاستقرار لبنان".



وختمت الرابطة متمنية للقادة الجدد التوفيق في مهامهم، و"ان يبقى الجيش و المؤسسات الامنية كافة حصناً منيعاً في وجه كل التحديات لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".