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لبنان
رابطة قدماء القوى المسلحة تهنئ القادة الجدد وتؤكد دعمها للمؤسسات الأمنية
Lebanon 24
14-03-2025
|
04:03
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هنأت "رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية" في بيان " قائد الجيش العماد رودولف هيكل و المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير و المدير العام لأمن
الدولة
اللواء إدغار لاوندوس بـ "نيلهم الثقة وتوليهم قيادة ورئاسة
الأجهزة
العسكرية والأمنية وتحملهم المسؤوليات
الوطنية
الجسيمة".
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وثمنت "التعيينات
التي
تأتي في مرحلة دقيقة وحساسة من حياة لبنان واللبنانيين وتتطلب الحكمة في القيادة والالتزام الراسخ لمبادئ السيادة والاستقلال وتأمين
حماية
الوطن
والمواطن وأمنهما على حد سواء".
ولفتت الى انها إذ تضع
نفسها
"في تصرف المؤسسات الأم"، تؤكد "دعمها المطلق لكل الجهود
التي
تصب في
تعزيز
الامن
وترسيخ هيبة الدولة، وصون
وحدة
المؤسسات العسكرية والأمنية
التي
تشكل الركيزة
الأساسية
لاستقرار لبنان".
وختمت الرابطة متمنية للقادة الجدد التوفيق في مهامهم، و"ان يبقى الجيش و المؤسسات الامنية كافة حصناً منيعاً في وجه كل التحديات لما فيه مصلحة لبنان واللبنانيين".
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