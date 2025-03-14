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لبنان
بالصور.. لقاء سياسي موسع في دارة ميقاتي لبحث أوضاع لبنان وتداعيات أحداث سوريا
Lebanon 24
14-03-2025
|
04:11
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عقد
لقاء
سياسي موسّع في دارة
الرئيس
نجيب
ميقاتي في
مدينة
الميناء للبحث في التطورات الراهنة في لبنان وتداعيات الاحداث الجارية في
سوريا
على الواقع اللبناني لا سيما على صعيد شمال لبنان.
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شارك في اللقاء رؤساء الحكومة السابقون
نجيب
ميقاتي، تمام
سلام
وفؤاد السنيورة، النواب السادة:
عبد
الكريم كبارة، ايلي خوري، جميل عبود، ايهاب مطر، وليد البعريني، محمد يحيى، جهاد الصمد، أحمد الخير.
كما حضر النواب والوزراء السابقون بهية الحريري، عمر مسقاوي، سمير الجسر، رشيد درباس، نقولا نحاس ،سامي فتفت،احمد فتفت،رامي فنج،علي درويش، خضر حبيب، ومصطفى علوش.
وحضر مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف،
ممثل
متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس امين سر المطرانية الاب نقولا داوود،
رئيس
أساقفة طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، متروبوليت عكار للروم الارثوذكس المطران باسيليوس منصور، كاهن رعية الارمن الأرثوذكس الاب كريكور يافيايان، نقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد صافي، نقيب المهندسين في الشمال شوفي فتفت، نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن، نقيب أطباء الأسنان في الشمال الدكتور ناظم الحفار،
رئيس
غرفة التجارة والصناعة في طرابلس توفيق دبوسي.
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