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لبنان

الراعي استقبل وزير العدل: نأمل خيرا من عملكم

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:42
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يستقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في هذه الاثناء في الصرح البطريركي في بكركي وزير العدل عادل نصار .
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وقال الراعي أمام وزير العدل :"نأمل خيرا من عملكم لأن الحكومة  لديها ثقة شعبية ودولية".
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