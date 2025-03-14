سليمان من قصر بعبدا: المعادلة التي تُفيد البلد هي معادلة الجيش والشعب

استقبل الجمهورية جوزيف عون ميشال سليمان في قصر بعبدا، اليوم، .

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سليمان عقب الزيارة:" المعادلة تُفيد البلد هي معادلة الجيش والشعب، الجيش اللبناني هو جيش المواطن، لا جيش النظام".