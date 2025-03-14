Advertisement

لبنان

سليمان من قصر بعبدا: المعادلة التي تُفيد البلد هي معادلة الجيش والشعب

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:48
A-
A+
Doc-P-1333142-638775463045172817.jpeg
Doc-P-1333142-638775463045172817.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية جوزيف عون الرئيس السابق ميشال سليمان في قصر بعبدا، اليوم، الجمعة.
Advertisement
 
وقال سليمان عقب الزيارة:" المعادلة التي تُفيد البلد هي معادلة الجيش والشعب، لأن الجيش اللبناني هو جيش المواطن، لا جيش النظام".
مواضيع ذات صلة
زعيتر: معادلة الجيش والشعب والمقاومة هي التي تحمي الوطن
lebanon 24
14/03/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: تمّ حذف كلمة المقاومة من البيان الوزاري لأن حزب الله خسر وخسّر لبنان معادلة الردع
lebanon 24
14/03/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس فؤاد السنيورة من امام كاتدرائية مار جرجس المارونية: ثلاثية جيش - شعب - مقاومة أصبحت وراءنا ومعادلة مجلس الوزراء الجديد هي معادلة الدستور وتطبيق اتفاق الطائف
lebanon 24
14/03/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
صاروخ ASMPA-R الفرنسي: سلاح نووي يغير معادلة الدفاع الأوروبي
lebanon 24
14/03/2025 12:42:39 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
06:07 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:40 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:31 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:25 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
06:07 | 2025-03-14
05:30 | 2025-03-14
06:40 | 2025-03-14
06:31 | 2025-03-14
06:25 | 2025-03-14
06:22 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24