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لبنان
نائب المدير العام لأمن الدولة يعتذر عن عدم تقبل التهاني ويطلب ازالة صوره
Lebanon 24
14-03-2025
|
04:52
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صدر عن المديرية
العامة
لأمن
الدولة
- مكتب الاعلام والتوجيه
البيان
التالي:
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"بعد تعيينه البارحة ١٣ آذار ٢٠٢٥ نائباً للمدير العام لأمن الدولة، يشكر العميد مرشد الحاج سليمان كل من بادر الى التعبير عن مودته ومحبته ان كان بالاتصال او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او رفع الصور واللافتات راجيا منهم المبادرة إلى ازالتها، كما ويعتذر عن عدم تقبل التهاني
بسبب
الظروف الراهنه
التي
يمر بها وطننا الحبيب لبنان".
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