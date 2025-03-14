نائب المدير العام لأمن الدولة يعتذر عن عدم تقبل التهاني ويطلب ازالة صوره

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صدر عن المديرية لأمن - مكتب الاعلام والتوجيه التالي:"بعد تعيينه البارحة ١٣ آذار ٢٠٢٥ نائباً للمدير العام لأمن الدولة، يشكر العميد مرشد الحاج سليمان كل من بادر الى التعبير عن مودته ومحبته ان كان بالاتصال او من خلال وسائل التواصل الاجتماعي او رفع الصور واللافتات راجيا منهم المبادرة إلى ازالتها، كما ويعتذر عن عدم تقبل التهاني الظروف الراهنه يمر بها وطننا الحبيب لبنان".