حاصباني: لم يتبق إلا القليل للوصول إلى بر الأمان

كتب نائب مجلس غسان حاصباني على منصة "إكس": "١٤ كانت المحطة في انهيار النظام الأسدي وفي تفكك المنظومة ساهمت في تخريب وإدخاله بحروب ودمار. مسار السيادة والحرية طويل، لكن لم يتبق إلا القليل للوصول إلى بر الأمان".

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