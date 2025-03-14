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لبنان

حاصباني: لم يتبق إلا القليل للوصول إلى بر الأمان

Lebanon 24
14-03-2025 | 04:57
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كتب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني على منصة "إكس": "١٤ آذار كانت المحطة الأولى في انهيار النظام الأسدي وفي تفكك المنظومة الإقليمية التي ساهمت في تخريب لبنان وإدخاله بحروب ودمار. مسار السيادة والحرية طويل، لكن لم يتبق إلا القليل للوصول إلى بر الأمان".
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