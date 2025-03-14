إليكم أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن في الأمن العام الذين قُبلوا في الإختبارات الطبية

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صدر عن مكتب شؤون الإعلام في المديرية للأمن العام التالي:"تعلن المديرية للأمن العام أرقام المرشحين لرتبة مأمور متمرن المقبولين في الإختبارات الطبية وذلك وفقاً للجدول المرفق ربطاً