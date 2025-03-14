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لبنان

جلسة لمجلس الوزراء الإثنين

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:09
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يعقد مجلس الوزراء جلسة له عند الساعة العاشرة من قبل ظهر يوم الاثنين المقبل في السراي الحكومي لبحث جدول الاعمال.
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