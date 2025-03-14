بعد الأضرار الكبيرة بسبب الحرب.. عودة شبه كاملة لخدمات "تاتش"

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أعلنت شركة تاتش عن استرجاع شبكتها بشكل شبه في المتضررة من الحرب الأخيرة، لاسيما في الجنوب، البقاع والضاحية الجنوبية، من خلال لأكثر من 90% من محطات إرسالها. وعليه باتت الاتصالات والبيانات الخليوية متوفرة لمشتركي الشركة أينما تواجدوا في المواقع المذكورة وبالجودة يجب أن تكون عليها.وفي التفاصيل، نجحت الشركة باستعادة الشبكة كاملة في البقاع الغربي، كذلك الأمر بالنسبة لكل محطاتها في النبطية. كما استطاعت فرق عمل الشركة كانت تعمل ليلاً نهاراً من تصليح العدد الأكبر من محطاتها المتضررة في صور، بنت جبيل، جزين، مرجعيون وميس الجبل.ويجري حالياً على استحداث حلول بديلة وعملية لبعض المحطات تضررت بالكامل، كاستبدالها بالمحطات النقّالة أو نشر نظامَي نقل بيانات رئيسيين (MBTS)، أحدهما في عيتا الشعب والآخر في مارون الراس، إلى جانب مثلّث الطيبة – كفركلا – العديسة بعد وصول الجيش اللبناني، كما حصل في الخيام، حوش صور، وميس الجبل.بموازاة ذلك، تمكنت الشركة من إصلاح 51 موقعًا في الضاحية، فيما تضررت 5 مواقع بالكامل ويصار حالياً إلى استبدالها بمحطّات أخرى.وتؤكد تاتش أن فرق عملها لن تألو جهداً لتأمين الإرسال بشكل متواصل وبالجودة يتوقع الحصول عليها مشتركوها في تلك بشكل خاص، كما في كل اللبنانية.