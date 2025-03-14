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لبنان

بعد الأضرار الكبيرة بسبب الحرب.. عودة شبه كاملة لخدمات "تاتش"

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:22
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أعلنت شركة تاتش عن استرجاع خدمة شبكتها بشكل شبه كامل في المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، لاسيما في الجنوب، البقاع والضاحية الجنوبية، من خلال إعادة العمل لأكثر من 90% من محطات إرسالها. وعليه باتت خدمة الاتصالات والبيانات الخليوية متوفرة لمشتركي الشركة أينما تواجدوا في المواقع المذكورة وبالجودة التي يجب أن تكون عليها.
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وفي التفاصيل، نجحت الشركة باستعادة خدمة الشبكة كاملة في البقاع الغربي، كذلك الأمر بالنسبة لكل محطاتها في النبطية. كما استطاعت فرق عمل الشركة التي كانت تعمل ليلاً نهاراً من تصليح العدد الأكبر من محطاتها المتضررة في صور، بنت جبيل، جزين، مرجعيون وميس الجبل.

 ويجري العمل حالياً على استحداث حلول بديلة وعملية لبعض المحطات التي تضررت بالكامل، كاستبدالها بالمحطات النقّالة أو نشر نظامَي نقل بيانات رئيسيين (MBTS)، أحدهما في عيتا الشعب والآخر في مارون الراس، إلى جانب مثلّث الطيبة – كفركلا – العديسة بعد وصول الجيش اللبناني، كما حصل في الخيام، حوش صور، وميس الجبل.

بموازاة ذلك، تمكنت الشركة من  إصلاح 51 موقعًا في الضاحية، فيما تضررت 5 مواقع بالكامل ويصار حالياً إلى استبدالها بمحطّات أخرى. 

وتؤكد تاتش أن فرق عملها لن تألو جهداً لتأمين خدمة الإرسال بشكل متواصل وبالجودة التي يتوقع الحصول عليها مشتركوها في تلك المناطق بشكل خاص، كما في كل المناطق اللبنانية.
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