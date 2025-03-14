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لبنان

سامي الجميل بذكرى 14 آذار: لبنان باقٍ وعصي على كل احتلال

Lebanon 24
14-03-2025 | 05:36
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كتب رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على  منصة "أكس" في الذكرى الـ 20 لـ 14 آذار : "عشرون عاماً على 14 اّذار 2005. الذكرى هذا العام تحمل طعماً مختلفاً، فالدولة تعود الى الوطن والمؤسسات الى الدولة، واللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً. "

وتابع:" فلتكن هذه الذكرى وعداً متجدداً لكل الذين ناضلوا  في وجه الاحتلال السوري ولكل شهداء ثورة الأرز أن لبنان باقٍ وعصي على كل احتلال".
 
 
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