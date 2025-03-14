سامي الجميل بذكرى 14 آذار: لبنان باقٍ وعصي على كل احتلال

عاماً على 14 اّذار 2005.

الذكرى هذا العام تحمل طعماً مختلفاً، فالدولة تعود الى والمؤسسات الى الدولة، واللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً.

فلتكن هذه الذكرى وعداً متجدداً لكل ناضلوا في وجه الاحتلال السوري ولكل شهداء #ثورة_الأرز أن #لبنان… pic.twitter.com/vFQEgfi28U — Samy Gemayel (@samygemayel) March 14, 2025 Advertisement

كتب حزب اللبنانية سامي الجميّل على منصة "أكس" في الذكرى الـ 20 لـ 14 : "عشرون عاماً على 14 اّذار 2005. الذكرى هذا العام تحمل طعماً مختلفاً، فالدولة تعود الى والمؤسسات الى الدولة، واللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً. "وتابع:" فلتكن هذه الذكرى وعداً متجدداً لكل ناضلوا في وجه الاحتلال السوري ولكل شهداء ثورة الأرز أن باقٍ وعصي على كل احتلال".