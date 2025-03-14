سامي الجميل بذكرى 14 آذار: لبنان باقٍ وعصي على كل احتلال

عشرون عاماً على 14 اّذار 2005.
الذكرى هذا العام تحمل طعماً مختلفاً، فالدولة تعود الى الوطن والمؤسسات الى الدولة، واللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً.
فلتكن هذه الذكرى وعداً متجدداً لكل الذين ناضلوا في وجه الاحتلال السوري ولكل شهداء #ثورة_الأرز أن #لبنان… pic.twitter.com/vFQEgfi28U
— Samy Gemayel (@samygemayel) March 14, 2025
عشرون عاماً على 14 اّذار 2005.
الذكرى هذا العام تحمل طعماً مختلفاً، فالدولة تعود الى الوطن والمؤسسات الى الدولة، واللبنانيون مصمّمون على استعادة بلدهم سيداً حراً مستقلاً.
فلتكن هذه الذكرى وعداً متجدداً لكل الذين ناضلوا في وجه الاحتلال السوري ولكل شهداء #ثورة_الأرز أن #لبنان… pic.twitter.com/vFQEgfi28U