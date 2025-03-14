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لبنان

افرام: الإصلاحات يجب أن تُواكَب بقوانين بنيوية تشكّل الأساس للعملية الإصلاحية

Lebanon 24
14-03-2025 | 06:14
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اعرب النائب نعمة افرام بعد اجتماعه مع  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في قصر بعبدا عن" ارتياحه للتعيينات الأمنية"، مؤكدا" أهمية الاستمرار بالزخم لتحقيق الإصلاحات التي يجب أن تُواكَب بقوانين بنيوية تشكّل الأساس للعملية الإصلاحية".
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