افرام: الإصلاحات يجب أن تُواكَب بقوانين بنيوية تشكّل الأساس للعملية الإصلاحية

اعرب افرام بعد اجتماعه مع الجمهورية العماد عون في قصر عن" ارتياحه للتعيينات الأمنية"، مؤكدا" أهمية الاستمرار بالزخم لتحقيق الإصلاحات التي يجب أن تُواكَب بقوانين بنيوية تشكّل الأساس للعملية الإصلاحية".

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