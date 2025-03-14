نصار: ملف انفجار المرفأ يعود إلى مساره الصحيح وسيستكمل حتى نهايته

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استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي في بكركي، وزير العدل عادل نصار.وخلال اللقاء، قال البطريرك الراعي: “نأمل خيرًا من عملكم، الحكومة تحظى بثقة ودولية.”من جهته، قال وزير العدل بعد اللقاء: “جئنا لنيل بركة غبطته، وإطلاعه على أجواء خطة العمل، وأبرز نقاطها، بدءًا من استقلالية القضائية، وتحسين أوضاع القضاة، وصولًا إلى معاير التعيينات القضائية الموضوعية من نزاهة و استقلالية و كفاءة ”وأضاف نصار: “كما وضعنا غبطته في أجواء مناقشات مجلس الوزراء، ولا سيما وجوب وضع جدول زمني لبدء سلاح إلى الدولة، وحصر السلاح بيدها.”أما في ما يخص قضية انفجار مرفأ بيروت، فقد أكد الوزير نصار أنه “على استعداد دائم لدعم عمل المحقق العدلي، وقد ساهم في تسهيل مهامه ضمن الصلاحيات الممنوحة لوزير العدل، لا سيما في إزالة العراقيل التي تعيق سير التحقيق.”وشدد على أن “وزير العدل لا يملك حق التدخل في التحقيقات القضائية و يرفض التدخل بمضمونها ، لكن من الواضح أن المواطنين بدأوا يلمسون عودة الملف إلى مساره الصحيح، وسيستكمل حتى نهايته".