عيتاني مكرَّماً من موظفي مرفأ بيروت: تشغيله مسؤولية وطنية بامتياز

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أقام موظفو مرفأ بيروت مأدبة إفطار ، جمعت العاملين في المرفأ، تقديراً للجهود التي بُذلت خلال الفترة الماضية في ظل التحديات الكبيرة التي واجهها الجميع وبخاصة خلال العدوان.للمناسبة، كرّم الموظفون مجلس والمدير العام عمر عيتاني، وقدموا له درعاً تكريمية "تعبيراً عن شكرهم لجهوده وتعبه ودعمه لهم، ولتجربته الفريدة في إدارة هذا المرفق في أصعب الظروف".ألقى أمين سر نقابة الموظفين خليل زعيتر كلمة باسم الموظفين، شكر فيها المدير عمر عيتاني على ما قدمه خلال تلك الفترة، مؤكدًا أن "إدارته كانت تجربة فريدة، حيث امتزج فيها جهد وتعب كل موظفي المرفأ". كما نوّه بـ "روح المحبة والتعاون التي يحرص عيتاني على ترسيخها بين والموظفين، لتعزيز بيئة عمل قائمة على التكاتف والمصلحة المشتركة".من جهته، شكر عيتاني للموظفين مبادرتهم ووقوفهم إلى جانب الإدارة، كذلك شكر مجلس لحرصه على الموظفين، وإدارات التي عملت جنباً إلى جنب مع المرفأ، سواء خلال جائحة كورونا أو خلال الأزمات الأخيرة.وأشاد عيتاني بالدور الكبير للجيش ، واصفاً إياه بـ"الجندي المجهول"، مشيداً بمواكبة " الجمهورية العماد جوزاف عون حين كان على رأس هذه المؤسسة العسكرية، والذي لم يتوان عن تقديم أي دعم، نظراً لأولوية الأمن الغذائي والمرفأ"، مؤكداً أن "هذا الشكر حقّ يجب الاعتراف به لكل عناصر الجيش والأجهزة الأمنية".أضاف: "المرفأ هو عصب الحياة في لبنان، إن توقف عمله، فإن الأمن الغذائي سيكون في خطر، من هذا المنطلق، فإن تشغيل المرفأ هو مسؤولية وطنية بامتياز."وأشار إلى أن"تصنيف مرفأ بيروت عالمياً ارتفع من المرتبة 225 في عام 2022 إلى المرتبة 67 في عام 2024، كما أن الإيرادات تخطت 150 مليون دولار عام 2024، رغم الحرب في الأشهر الثلاثة الأخيرة والتي بدأت بالنسبة للمرفأ منذ أزمة البحر الأحمر، حيث تمر بواخره عبر هذا الممر المائي. ورغم هذه الظروف الصعبة، حقق المرفأ هذه الإيرادات، متجاوزاً الرقم المسجل في عام 2023، والذي بلغ 112 مليون دولار".في الختام، تم تكريم الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر ، الذي أكد سعيه إلى تحقيق سلسلة رتب ورواتب جديدة، وإلى إدراج ما يُعرف بأشهر المساعدات ضمن صلب الراتب الأساسي، مشيراً إلى أن" هذا القرار سينعكس إيجابياً على موظفي المرفأ والمتعاملين والموظفين في الشركات الملحقة".وتوجه إلى عيتاني مشيداً ب"خطواته الجبارة في المرفأ"، قائلاً: "انت تتمتع بقلب من حديد وهذا ما يميزك. فما قمت به ليس سهلاً".