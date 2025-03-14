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لبنان

حملة لإزالة التعديات عن خط مياه نبع "اللجوج" في بعلبك

Lebanon 24
14-03-2025 | 06:46
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عقد اجتماع في مركز محافظة بعلبك الهرمل في بعلبك، برعاية المحافظ بشير خضر، للبحث في سبل معالجة تفاقم مشكلة المياه نتيجة الشح في الينابيع، ووضع حد للتعديات العشوائية على شبكات المياه، حضره معاون مسؤول منطقة البقاع في "حزب الله" هاني فخر الدين، رئيس دائرة بعلبك في مؤسسة مياه البقاع بسام سلمان، وممثلو الجهات المستفيدة في أحياء بعلبك من مياه نبع "اللجوج" في بلدة نحلة.
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وبعد عرض الحلول التي اعتمدت في كل من بلدات النبي شيت وبريتال ومقنة، تداول المجتمعون، بالأساليب التي ينبغي اعتمادها، بالنسبة إلى مشكلة التعديات على شبكات نقل مياه نبع اللجوج.

وأكد المحافظ خضر أن "القانون هو فوق الجميع، ولا تساهل بشأن التعديات على الأملاك العامة، وتجاوز الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء".

وتم الاتفاق على أن "تقوم الورش الفنية في مؤسسة مياه البقاع صباح يوم الثلاثاء المقبل، بعمليات صيانة وضبط العيارات، وإزالة التعديات على قساطل المياه الرئيسية، بمؤازرة مخابرات الجيش اللبناني".

 
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