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لبنان

رستم: لن تكون عكار بيئة حاضنة لأي شخص تدور حوله شبهات

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:04
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بحث النائب أحمد رستم بحث مع  رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسألة تجدّد النزوح السوري إلى عكار.
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وأكّد النائب رستم انّ" الجيش هو صمّام الأمان، وأن الشعب العكاري يدرك أن المرحلة تتطلّب وعيًا وحكمة، ولن تكون عكار بيئة حاضنة لأي شخص تدور حوله شبهات".

 
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