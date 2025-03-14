رستم: لن تكون عكار بيئة حاضنة لأي شخص تدور حوله شبهات

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بحث أحمد رستم بحث مع الجمهورية العماد عون في مسألة تجدّد النزوح السوري إلى .وأكّد رستم انّ" الجيش هو صمّام الأمان، وأن الشعب العكاري يدرك أن المرحلة تتطلّب وعيًا وحكمة، ولن تكون بيئة حاضنة لأي شخص تدور حوله شبهات".