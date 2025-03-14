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لبنان

ميقاتي والسنيورة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد طبارة في طرابلس

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:19
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أدّى الرئيسان نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة والوزير والنائب السابق سمير الجسر صلاة الجمعة في مسجد طبارة حيث أم المصلين الشيخ محمد مطرجي.
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وخلال خطبة الجمعة، لفت مطرجي إلى "أهمية تسديد الصدقات في رمضان"، كما تناول الوضع في مدينة طرابلس بخاصة على المستوى الأمني"، مذكراً بأنَّ "المدينة عانت خلال السنوات الخمس الماضية من ظروف صعبة وقاسية وأن بعض ما نشهده اليوم هو نتيجة لتلك السنوات العجاف التي ضغطت على ابناء المدينة وعلى شبابها".
 
 
وفي الختام، دعا مطرجي "لتحكيم الاخلاق لتلافي التوترات".
 
 
 
 
 
 
 
 
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