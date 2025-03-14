ميقاتي والسنيورة يؤديان صلاة الجمعة بمسجد طبارة في طرابلس

أدّى الرئيسان وفؤاد السنيورة والوزير والنائب سمير الجسر صلاة في مسجد طبارة حيث أم المصلين الشيخ محمد مطرجي.

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وخلال خطبة الجمعة، لفت مطرجي إلى "أهمية تسديد الصدقات في رمضان"، كما تناول الوضع في على المستوى الأمني"، مذكراً بأنَّ "المدينة عانت خلال السنوات الخمس الماضية من ظروف صعبة وقاسية وأن بعض ما نشهده اليوم هو نتيجة لتلك السنوات العجاف التي ضغطت على ابناء وعلى شبابها".

وفي الختام، دعا مطرجي "لتحكيم الاخلاق لتلافي التوترات".