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لبنان

الحواط زار قصر بعبدا مشدّدًا على ثنائية الإصلاح والسيادة

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:24
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بحث النائب زياد الحواط  مع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مسار العملية الإصلاحية وتطبيق القرارات الدولية، مشدّدًا على "ثنائية الإصلاح والسيادة".
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