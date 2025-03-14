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لبنان
سلام استقبل السفير الإيطاليّ واللواء لاوندوس ووفداً من مشيخة العقل
Lebanon 24
14-03-2025
|
07:28
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استقبل
رئيس
مجلس
الوزراء
الدكتور نواف سلام في السرايا
السفير
الإيطالي فابريسيو مارسيللي.
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وتناول البحث
العلاقات
الثنائية بين البلدين واستعراض لأولويات الحكومة، وقد اكد
السفير
الإيطالي دعم بلاده للبنان في هذه المرحلة.
اللواء لاوندوس
واستقبل
رئيس
الحكومة المدير العام لجهاز امن
الدولة
الجديد اللواء ادغار لاوندوس في حضور الامين العام
للمجلس
الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ،وهنأ
الرئيس
سلام اللواء لاوندوس على تعيينه وعلق على كتفيه شارة رتبة لواء.
مركز
سرطان الأطفال
واستقبل
الرئيس
سلام وفدا من
مركز
سرطان الأطفال برئاسة
رئيس
الجمعية جوزيف عسيلي، ووجه الوفد دعوة لرئيس الحكومة للمشاركة في النشاط الخيري الذي تقيمه الجمعية قي
الاول
من ايار المقبل في دولة الكويت، وفي ١٥ ايار في بيروت في "سي سايد ايرينا."
وفد مشيخة العقل
والتقى
رئيس
الحكومة وفدا من مشيخة عقل الطائفة الدرزية برئاسة الشيخ غاندي مكارم الذي سلم
الرئيس
سلام دعوة لحضور الافطار الذي يقيمه شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي ابي المنى في ٢١ اذار في دار الطائفة في بيروت.
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