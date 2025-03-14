سلام استقبل السفير الإيطاليّ واللواء لاوندوس ووفداً من مشيخة العقل

استقبل مجلس الدكتور نواف سلام في السرايا الإيطالي فابريسيو مارسيللي.

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وتناول البحث الثنائية بين البلدين واستعراض لأولويات الحكومة، وقد اكد الإيطالي دعم بلاده للبنان في هذه المرحلة.



اللواء لاوندوس



واستقبل الحكومة المدير العام لجهاز امن الجديد اللواء ادغار لاوندوس في حضور الامين العام الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى ،وهنأ سلام اللواء لاوندوس على تعيينه وعلق على كتفيه شارة رتبة لواء.



سرطان الأطفال



واستقبل سلام وفدا من سرطان الأطفال برئاسة الجمعية جوزيف عسيلي، ووجه الوفد دعوة لرئيس الحكومة للمشاركة في النشاط الخيري الذي تقيمه الجمعية قي من ايار المقبل في دولة الكويت، وفي ١٥ ايار في بيروت في "سي سايد ايرينا."