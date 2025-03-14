عن البقاء في جنوب لبنان... تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ

نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن يسرائيل كاتس قوله "سنبقى بالمواقع الـ5 جنوبي بغض النظر عن مفاوضات مرتبطة بنقاط متنازع عليها".

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وأضاف: "سياستنا الصارمة ضد انتهاكات في ستستمر بكامل قوتها".

وتابع قائلاً: "مهمتنا هي سكان الشمال من أي تهديد وسنفعل ذلك".