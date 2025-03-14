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لبنان

عن البقاء في جنوب لبنان... تصريح جديد لوزير الدفاع الإسرائيليّ

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:28
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نقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قوله "سنبقى بالمواقع الـ5 جنوبي لبنان بغض النظر عن مفاوضات مرتبطة بنقاط حدودية متنازع عليها".
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وأضاف: "سياستنا الصارمة ضد انتهاكات حزب الله في لبنان ستستمر بكامل قوتها". 
 
وتابع قائلاً: "مهمتنا هي حماية سكان الشمال من أي تهديد وسنفعل ذلك". 
 
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