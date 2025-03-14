وفد من السفارة الأميركية جال في الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

جال وفد رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت في اللبنانية مع المحتلة في القطاع الشرقي، يرافقه قائد السابع في الجيش طوني واطلعوا على الإجراءات التي يتخذها الجيش في البلدات الحدودية، كما اطلعوا على حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في معظم البلدات في القطاع.

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