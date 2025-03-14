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لبنان

وفد من السفارة الأميركية جال في الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:48
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جال وفد رفيع المستوى من السفارة الأميركية في بيروت في الحدود اللبنانية  مع فلسطين المحتلة في القطاع الشرقي، يرافقه  قائد اللواء السابع في الجيش العميد طوني فارس واطلعوا على الإجراءات التي يتخذها الجيش في البلدات الحدودية، كما اطلعوا على حجم الدمار الذي خلفه جيش الاحتلال في معظم البلدات في القطاع.
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