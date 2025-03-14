بالصور.. لقطاتٌ من اللقاء السياسي الموسع بدارة ميقاتي في طرابلس

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وشارك في اللقاء رؤساء الحكومة السابقون ميقاتي، تمام سلام وفؤاد السنيورة، النواب السادة: الكريم كبارة، ايلي خوري، جميل عبود، ايهاب مطر، وليد البعريني، محمد يحيى، جهاد الصمد، أحمد الخير، طه ناجي.كذلك، حضر النواب والوزراء السابقون بهية الحريري، عمر مسقاوي، سمير الجسر، رشيد درباس، نقولا نحاس، سامي فتفت، أحمد فتفت، رامي فنج، علي درويش، خضر حبيب، ومصطفى علوش.وحضر مفتي والشمال الشيخ محمد امام، وأمين الفتوى الشيخ بلال بارودي، مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا راعي أبرشية المارونية المطران يوسف سويف، متروبوليت والكورة وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران افرام كرياكوس امين سر المطرانية الاب نقولا داوود، أساقفة والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران ادوار ضاهر، متروبوليت عكار للروم الارثوذكس المطران باسيليوس منصور، كاهن رعية الارمن الأرثوذكس الاب كريكور يافيايان، نقيب الأطباء في الشمال الدكتور محمد صافي، نقيب المهندسين في الشمال شوفي فتفت، نقيب المحامين في الشمال سامي الحسن، نقيب أطباء الأسنان في الشمال الدكتور ناظم الحفار، غرفة التجارة والصناعة في توفيق دبوسي.