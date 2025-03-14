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لبنان

بالصور... إندلاع حريق داخل مزرعة وزير سابق

Lebanon 24
14-03-2025 | 07:58
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق داخل مزرعة تعود للوزير السابق محمد عبد اللطيف كبارة في منطقة زيتون أبي سمراء.
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وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على إخماد النيران.

ووفق المعلومات، اقتصرت الأضرار على الماديات.
 
 
 
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