بالصور... إندلاع حريق داخل مزرعة وزير سابق

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إندلاع حريق داخل تعود للوزير محمد كبارة في منطقة زيتون أبي .

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وعلى الفور هرعت فرق الدفاع المدني إلى المكان، وعملت على إخماد النيران.



ووفق المعلومات، اقتصرت الأضرار على الماديات.