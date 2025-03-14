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لبنان

وزير الاقتصاد بحث مع ريزا في سبل إعادة تفعيل "صندوق إنعاش لبنان"

Lebanon 24
14-03-2025 | 08:04
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط، اليوم في مكتبه في الوزارة، نائب المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا وعرض معه الطرق المختلفة التي تساعد بها وكالات الأمم المتحدة لبنان. وركزت المناقشة أيضا على سبل إعادة تفعيل "صندوق إنعاش لبنان" كآلية لتلقي وتنفيذ المنح المتعلقة بمشاريع محددة.
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