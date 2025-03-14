وزير الاقتصاد بحث مع ريزا في سبل إعادة تفعيل "صندوق إنعاش لبنان"

استقبل وزير والتجارة الدكتور عامر البساط، اليوم في مكتبه في الوزارة، نائب المنسق الخاص للامم في لبنان، المنسق المقيم ومنسق الشؤون الانسانية عمران ريزا وعرض معه الطرق المختلفة التي تساعد بها وكالات . وركزت المناقشة أيضا على سبل تفعيل "صندوق إنعاش لبنان" كآلية لتلقي وتنفيذ المتعلقة بمشاريع محددة.

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