سقط في مجرى النهر خلال فراره من شخصين!

أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصين مجهولين حاولا سلب السوريّ ب.ي في منطقة المهجر الصحي بالقرب من سوق الأحد في .

Advertisement

وبحسب المعلومات، سقط ب.ي في مجرى نهر علي خلال فراره من السارقين.

وهرعت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، حيث قدمت لـ ب.ي الإسعافات الأوليّة ونقلته إلى الحكومي.



إلى ذلك، باشرت الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهما.