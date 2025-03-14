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لبنان

سقط في مجرى النهر خلال فراره من شخصين!

Lebanon 24
14-03-2025 | 08:42
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ شخصين مجهولين حاولا سلب السوريّ ب.ي في منطقة المهجر الصحي بالقرب من سوق الأحد في طرابلس.
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وبحسب المعلومات، سقط ب.ي في مجرى نهر أبو علي خلال فراره من السارقين.
 
 
وهرعت فرق الإسعاف في جهاز الطوارئ والإغاثة إلى المكان، حيث قدمت لـ ب.ي الإسعافات الأوليّة ونقلته إلى مستشفى طرابلس الحكومي.

إلى ذلك، باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها لكشف هوية الفاعلين وتوقيفهما.
 
 
 
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