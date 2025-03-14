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لبنان

وزير الصناعة التقى سفراء الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
14-03-2025 | 08:45
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التقى وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، سفيرة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان، ليزا جونسون، حيث بحث معها إمكانيات استثمار الشركات الأميركية في عدد من القطاعات الصناعية في لبنان.
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كما استقبل الوزير عيسى الخوري سفيرة الاتحاد الأوروبي، ساندرا دو وال، حيث تم التطرق إلى آفاق التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والاتحاد الأوروبي، وسبل تطوير المشاريع الصناعية. 

كذلك استقبل الوزير سفير روسيا في لبنان، ألكسندر روداكوف، حيث جرى البحث في سبل التعاون الصناعي بين البلدين، وفرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية في القطاع الصناعي.
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