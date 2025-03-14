وزير الصناعة التقى سفراء الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي

التقى وزير الصناعة، جو عيسى الخوري، سفيرة الأميركية في ، ليزا جونسون، حيث بحث معها إمكانيات استثمار الشركات الأميركية في عدد من القطاعات الصناعية في .

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كما استقبل الوزير عيسى الخوري سفيرة ، ساندرا دو وال، حيث تم التطرق إلى التعاون المشترك بين وزارة الصناعة والاتحاد الأوروبي، وسبل تطوير المشاريع الصناعية.



كذلك استقبل الوزير في ، ألكسندر روداكوف، حيث جرى البحث في سبل التعاون الصناعي بين البلدين، وفرص توسيع الشراكات التجارية والاستثمارية في القطاع الصناعي.