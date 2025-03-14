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لبنان

وزير الأشغال يؤكد التزامه بتشغيل مطار معوض

Lebanon 24
14-03-2025 | 09:39
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استقبل وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني السفير الروسي الكسندر روداكوف في مكتبه، حيث ناقشا سبل تعزيز التعاون بين البلدين، وأكد السفير الروسي دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات.  
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كما عقد رسامني اجتماعًا مع لجنة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، مجددًا التزامه بتنفيذ خطة التشغيل لما لها من فوائد اقتصادية وتنموية، واعدًا بزيارة المناطق العكارية قريبًا. وأعلن أنه طلب من المتعهد مباشرة إعادة تأهيل المعابر الحدودية الثلاثة: العبودية، العريضة، ووادي خالد.  

من جهته، شدد رئيس اللجنة حامد زكريا على أن تشغيل المطار يمثل حاجة وطنية واقتصادية، ويوفر آلاف فرص العمل، مما يساهم في تحريك عجلة الاستثمار في الشمال.  

وفي إطار لقاءاته، التقى رسامني وفدًا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، الذي أطلعه على أنشطة الجامعة لتعريف الشباب المتحدرين من أصل لبناني على التراث والثقافة والسياحة في لبنان. وطلب الوفد دعم الوزارة لتأمين وسائل نقل للشباب القادمين من الاغتراب، ودعا الوزير لحضور الاحتفال الرسمي المزمع تنظيمه في الصيف.
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