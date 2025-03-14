وزير الأشغال يؤكد التزامه بتشغيل مطار معوض

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استقبل وزير الأشغال والنقل فايز رسامني السفير الروسي الكسندر روداكوف في مكتبه، حيث ناقشا سبل التعاون بين البلدين، وأكد السفير الروسي دعم بلاده للبنان في مختلف المجالات.كما عقد رسامني اجتماعًا مع لجنة تشغيل مطار رينيه معوض في القليعات، مجددًا التزامه بتنفيذ خطة التشغيل لما لها من فوائد اقتصادية وتنموية، واعدًا بزيارة العكارية قريبًا. وأعلن أنه طلب من المتعهد مباشرة تأهيل المعابر الحدودية الثلاثة: العبودية، العريضة، ووادي خالد.من جهته، شدد اللجنة حامد زكريا على أن تشغيل المطار يمثل حاجة وطنية واقتصادية، ويوفر آلاف فرص ، مما يساهم في تحريك عجلة الاستثمار في الشمال.وفي إطار لقاءاته، التقى رسامني وفدًا من اللبنانية الثقافية في ، الذي أطلعه على أنشطة لتعريف الشباب المتحدرين من أصل لبناني على التراث والثقافة والسياحة في لبنان. وطلب الوفد دعم لتأمين وسائل نقل للشباب القادمين من الاغتراب، ودعا الوزير لحضور الاحتفال الرسمي المزمع تنظيمه في الصيف.