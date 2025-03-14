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لبنان

قشطة مجرثمة في النبطية!

Lebanon 24
14-03-2025 | 09:43
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أعلنت مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة بمحافظة النبطية نتائج فحوصات 8 عينات من القشطة البلدية، حيث تبين أن 4 عينات سليمة، بينما 4 عينات أخرى غير مطابقة للمواصفات ومجرثمة.  
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استدعى رئيس المصلحة محمد بيطار أصحاب المحال المخالفة، وسطر المراقبون محاضر ضبط بحقهم، مع التأكيد على إعادة سحب عينات جديدة الأسبوع المقبل. وفي حال تكرار المخالفة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إقفال المحال المخالفة، إلى جانب متابعة الإجراءات مع مصادر الإنتاج ومعامل البيع بالجملة.  

كما تم تسليم شهادات نتائج التحليل لأصحاب العينات السليمة.
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