قشطة مجرثمة في النبطية!

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أعلنت مصلحة حماية المستهلك في والتجارة بمحافظة نتائج فحوصات 8 عينات من القشطة ، حيث تبين أن 4 عينات ، بينما 4 عينات أخرى غير مطابقة للمواصفات ومجرثمة.استدعى المصلحة محمد بيطار أصحاب المحال المخالفة، وسطر المراقبون محاضر ضبط بحقهم، مع التأكيد على سحب عينات جديدة الأسبوع المقبل. وفي حال تكرار المخالفة، سيتم اتخاذ إجراءات قانونية قد تصل إلى إقفال المحال المخالفة، إلى جانب متابعة الإجراءات مع مصادر الإنتاج ومعامل البيع بالجملة.كما تم شهادات نتائج التحليل لأصحاب العينات السليمة.