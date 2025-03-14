البيطار استجوب مقلد وتركه بسند اقامة

استجوب العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت اليوم، المتقاعد في العام مقلد، بحضور الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرر تركه بسند إقامة.

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وكان رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرر اجراء التحقيق معه، على ان يعقد جلسة يوم المقبل، لاستماع عدد من الشهود.