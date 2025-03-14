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لبنان

البيطار استجوب مقلد وتركه بسند اقامة

Lebanon 24
14-03-2025 | 09:47
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 استجوب المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار اليوم، العميد المتقاعد في الامن العام محمد حسن مقلد، بحضور وكيل الدفاع عنه وفريق الادعاء الشخصي، وفي نهاية الجلسة قرر تركه بسند إقامة.
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وكان البيطار رد الدفوع الشكلية المقدمة من مقلد وقرر اجراء التحقيق معه، على ان يعقد جلسة يوم الجمعة المقبل، مخصصة لاستماع عدد من الشهود.
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