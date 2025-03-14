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لبنان

المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس... هذه نبذة عن حياته

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:36
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نشرت المديرية العامة لأمن الدولة، نبذة عن حياة المدير العامّ اللواء إدغار لاوندس.
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وأشارت إلى أنّه من مواليد عام 1970 من سن الفيل – المتن.
تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط، ورُقّي إلى رتبة ملازم إبتداءً من 23-4-1994.
تدرّج بالرتب العسكريّة ورقّي إلى رتبة عميد إبتداءً من 1-1-2019.
شغل عدّة مراكز في الجيش أبرزها قائد اللواء الخامس وقائد قطاع جنوبي الليطاني وعضو اللجنة الخماسيّة لمراقبة وقف إطلاق النار.
شارك في عدّة دورات قتاليّة واستعلاميّة ومخابراتيّة في داخل لبنان وفي الخارج.
متقن للّغات الفرنسيّة والروسيّة والانكليزيّة بالإضافة إلى العربيّة.
حائز على عدّة أوسمة في داخل لبنان وفي الخارج.
رقّي إلى رتبة لواء وعُيّن مديراً عاماً لأمن الدولة بتاريخ 13-3-2025.
متأهل وله ولدان.
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