المدير العام لأمن الدولة اللواء إدغار لاوندس... هذه نبذة عن حياته

نشرت لأمن ، نبذة عن حياة المدير العامّ إدغار لاوندس.

Advertisement

وأشارت إلى أنّه من مواليد عام 1970 من سن الفيل – المتن.

تطوّع في الجيش بصفة تلميذ ضابط، ورُقّي إلى رتبة ملازم إبتداءً من 23-4-1994.

تدرّج بالرتب العسكريّة ورقّي إلى رتبة إبتداءً من 1-1-2019.

شغل عدّة مراكز في الجيش أبرزها قائد الخامس وقائد جنوبي الليطاني وعضو اللجنة الخماسيّة لمراقبة وقف إطلاق النار.

شارك في عدّة دورات قتاليّة واستعلاميّة ومخابراتيّة في داخل وفي الخارج.

متقن للّغات الفرنسيّة والروسيّة والانكليزيّة بالإضافة إلى العربيّة.

حائز على عدّة أوسمة في داخل وفي الخارج.

رقّي إلى رتبة لواء وعُيّن مديراً عاماً لأمن بتاريخ 13-3-2025.

متأهل وله ولدان.