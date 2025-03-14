رجيّ: للضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية

استقبل والمغتربين يوسف رجّي المنسّقة الخاصّة للأمم في جينين هينيس-بلاسخارت وجرى عرضٌ لآخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع في جنوب ، وذلك قبيل سفرها الى لتقديم إحاطة دورية إلى بشأن تنفيذ قرار الدولي رقم 1701. وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701.

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وأعاد الوزير رجّي التشديد على ضرورة الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، والانسحاب بشكل وغير مشروط من كل اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لديها.



كما استقبل الوزير رجي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني فادي علامة وتم البحث في عمل اللجنة ونشاطها في المرحلة المقبلة.



وفي إطار اللقاءات أيضا في والمغتربين، استقبل للوزارة السفير هاني الشميطلي سفير أرمينيا لدى فاهاكن اتابكيان الذي اطلعه على انتهاء المفاوضات بين أرمينيا واذربيجان بعد تذليل العقبات كافة بما يتيح التوقيع على اتفاقية السلام بينهما، وقد أعرب له عن ترحيب بهذه الخطوة الهامة وصولا إلى السير بالاتفاق المذكور وبما يؤمن الاستقرار بين الدولتين والأمن لشعبيهما.