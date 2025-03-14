Advertisement

لبنان

رجيّ: للضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:44
A-
A+
Doc-P-1333298-638775675413090769.jpg
Doc-P-1333298-638775675413090769.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس-بلاسخارت وجرى عرضٌ لآخر المستجدات السياسية وتطورات الوضع في جنوب لبنان، وذلك قبيل سفرها الى نيويورك لتقديم إحاطة دورية إلى مجلس الأمن بشأن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. وقد وضعت بلاسخارت الوزير رجّي في أجواء زيارتها الى اسرائيل حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701.
Advertisement
وأعاد الوزير رجّي التشديد على ضرورة الضغط على اسرائيل لتنفيذ التزاماتها بموجب إعلان وقف الأعمال العدائية، والقرار 1701، والانسحاب بشكل كامل وغير مشروط من كل الأراضي اللبنانية التي تحتلها، ووقف اعتداءاتها وانتهاكاتها للسيادة اللبنانية، والإفراج عن الأسرى اللبنانيين لديها.

كما استقبل الوزير رجي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اللبناني النائب فادي علامة وتم البحث في عمل اللجنة ونشاطها في المرحلة المقبلة.

وفي إطار اللقاءات أيضا في وزارة الخارجية والمغتربين، استقبل الأمين العام للوزارة السفير هاني الشميطلي سفير أرمينيا لدى لبنان فاهاكن اتابكيان الذي اطلعه على انتهاء المفاوضات بين أرمينيا واذربيجان بعد تذليل العقبات كافة بما يتيح التوقيع على اتفاقية السلام بينهما، وقد أعرب له الأمين العام عن ترحيب لبنان بهذه الخطوة الهامة وصولا إلى  السير بالاتفاق المذكور وبما يؤمن الاستقرار بين الدولتين والأمن لشعبيهما.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
المنسقة الأممية الخاصة للسلام في الشرق الأوسط: أدعو لبنان وإسرائيل إلى الالتزام بوقف الأعمال العدائية
lebanon 24
14/03/2025 20:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عبدالله: للضغط على إسرائيل لإلزامها تنفيذ اتفاق وقف النار بالكامل
lebanon 24
14/03/2025 20:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد لنواف سلام دعم القاهرة لتنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية وتطبيق القرار 1701 والانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان
lebanon 24
14/03/2025 20:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
رجي عرض مع وفد مجلس الاعمال اللبناني في الكويت سبل تعزيز التعاون
lebanon 24
14/03/2025 20:50:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2025-03-14
14:28 | 2025-03-14
14:22 | 2025-03-14
14:20 | 2025-03-14
14:07 | 2025-03-14
13:36 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24