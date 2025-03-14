Advertisement

لبنان

أطلق النار عليه من مسدسٍ حربيّ بسبب خلافات عائليّة

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:50
A-
A+
Doc-P-1333301-638775682361453146.jpg
Doc-P-1333301-638775682361453146.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
‎بسبب خلافات عائليّة، علم "لبنان 24" أنّ ز.س أطلق النار من مسدسٍ حربيّ على خ.ع وأصابه في قدمه، عند كورنيش الميناء البحري.
Advertisement

‎وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة، فيما تستمرّ عمليات البحث عن مُطلق النار لتوقيفه.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
طعن زوجته بسبب خلافات عائليّة!
lebanon 24
14/03/2025 20:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
زوارق حربية إسرائيلية تطلق نيراناً مكثّفة قبالة رفح على جنوب قطاع غزة
lebanon 24
14/03/2025 20:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب خلافات سابقة.. أطلق النار باتجاه ابن خالته في طرابلس
lebanon 24
14/03/2025 20:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وفد من حماس إلى القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
lebanon 24
14/03/2025 20:50:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2025-03-14
14:28 | 2025-03-14
14:22 | 2025-03-14
14:20 | 2025-03-14
14:07 | 2025-03-14
13:36 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24