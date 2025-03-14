أطلق النار عليه من مسدسٍ حربيّ بسبب خلافات عائليّة

‎بسبب خلافات عائليّة، علم "لبنان 24" أنّ ز.س أطلق النار من مسدسٍ حربيّ على خ.ع وأصابه في قدمه، عند الميناء .

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‎وقد حضرت قوة من الجيش إلى المكان، وفتحت تحقيقاً في الحادثة، فيما تستمرّ عمليات البحث عن مُطلق النار لتوقيفه.