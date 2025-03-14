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لبنان

محافظ النبطية تبحث مع اليونيفيل تداعيات العدوان ودعم الأهالي

Lebanon 24
14-03-2025 | 10:42
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استقبلت محافظ النبطية، الدكتورة هويدا الترك، قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، الجنرال فيرناندو رويس غوميس، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين.
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وتناول اللقاء تداعيات العدوان الإسرائيلي على البلدات الجنوبية، وأهمية تعزيز التعاون بين اليونيفيل والمحافظة لدعم الأهالي. وأكدت الترك على دور اليونيفيل في تأمين الاستقرار وتطبيق القرار 1701، مطالبةً بإلزام إسرائيل بالانسحاب من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها المستمرة على المدنيين.
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