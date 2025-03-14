محافظ النبطية تبحث مع اليونيفيل تداعيات العدوان ودعم الأهالي

استقبلت محافظ ، الدكتورة هويدا ، قائد القطاع الشرقي في اليونيفيل، فيرناندو رويس غوميس، بحضور عدد من الضباط والمسؤولين الأمنيين.

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وتناول اللقاء تداعيات العدوان على البلدات ، وأهمية التعاون بين اليونيفيل والمحافظة لدعم الأهالي. وأكدت على دور اليونيفيل في تأمين الاستقرار وتطبيق القرار 1701، مطالبةً بإلزام بالانسحاب من اللبنانية ووقف اعتداءاتها المستمرة على المدنيين.