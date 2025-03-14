Advertisement

لبنان

سامي الجميل اطلع من الأحدب على أوضاع الشمال

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:10
A-
A+
Doc-P-1333309-638775692374624908.png
Doc-P-1333309-638775692374624908.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في "بيت الكتائب" المركزي في الصيفي، النائب السابق مصباح الأحدب في حضور عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود.
Advertisement
 
 
وتم  خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات الوطنية وما يجري في الشمال من احداث أمنية. 
مواضيع ذات صلة
سامي الجميّل: زيارة الرئيس عون للسعودية تعيد تأكيد التزام لبنان بعلاقاته التاريخية
lebanon 24
14/03/2025 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب سامي الجميل خلال جلسة الثقة: لدينا ثقة بهذه الحكومة التي ستفتح مرحلة جديدة أمام لبنان ونتمنى لها التوفيق
lebanon 24
14/03/2025 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: هناك انقسام داخل لبنان وحالة قهر عند جزء كبير من الناس
lebanon 24
14/03/2025 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
الجميل: لبنان خرج من زلزال كبير فلبنان مدمر ولدينا آلاف الشهداء وسط بلد يواجه الإفلاس
lebanon 24
14/03/2025 20:51:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:26 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:38 | 2025-03-14
14:28 | 2025-03-14
14:22 | 2025-03-14
14:20 | 2025-03-14
14:07 | 2025-03-14
13:36 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24