سامي الجميل اطلع من الأحدب على أوضاع الشمال

استقبل حزب "الكتائب اللبنانية" في "بيت الكتائب" المركزي في الصيفي، مصباح الأحدب في حضور عضو السياسي الكتائبي جويل بو عبود.

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وتم خلال اللقاء، البحث في آخر المستجدات وما يجري في الشمال من احداث أمنية.