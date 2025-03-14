وزير الخارجية عرض مع بلاسخارت تطورات الوضع في الجنوب

استقبل والمغتربين، يوسف رجي، المنسقة للأمم في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، حيث تم استعراض آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وذلك قبيل تقديمها إحاطة دورية إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701.

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، أطلعت بلاسخارت الوزير رجي على نتائج زيارتها لإسرائيل، حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية والتزامات القرار الأممي.



وأكد رجي على ضرورة الضغط على للامتثال الكامل لالتزاماتها، بما يشمل الانسحاب غير المشروط من اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.



كما التقى الوزير رجي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، فادي علامة، حيث جرى البحث في أعمال اللجنة وخططها المستقبلية.



وفي آخر، استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية، هاني الشميطلي، أرمينيا في لبنان، فاهاكن أتابكيان، الذي أطلعه على انتهاء المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بعد إزالة العقبات كافة، ما يمهد الطريق للتوقيع على اتفاقية سلام بين البلدين. ورحب الشميطلي بهذه الخطوة، مؤكداً أهميتها في تعزيز الاستقرار والأمن بين الدولتين.