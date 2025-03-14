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لبنان

وزير الخارجية عرض مع بلاسخارت تطورات الوضع في الجنوب

Lebanon 24
14-03-2025 | 11:16
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين، يوسف رجي، المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان، جينين هينيس-بلاسخارت، حيث تم استعراض آخر المستجدات السياسية وتطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وذلك قبيل تقديمها إحاطة دورية إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1701.
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بدورها، أطلعت بلاسخارت الوزير رجي على نتائج زيارتها لإسرائيل، حيث ناقشت تنفيذ إعلان وقف الأعمال العدائية والتزامات القرار الأممي.  

وأكد رجي على ضرورة الضغط على إسرائيل للامتثال الكامل لالتزاماتها، بما يشمل الانسحاب غير المشروط من الأراضي اللبنانية المحتلة، ووقف الاعتداءات والانتهاكات المتكررة، بالإضافة إلى الإفراج عن الأسرى اللبنانيين.  

كما التقى الوزير رجي رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، النائب فادي علامة، حيث جرى البحث في أعمال اللجنة وخططها المستقبلية.  

وفي لقاء آخر، استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية، السفير هاني الشميطلي، سفير أرمينيا في لبنان، فاهاكن أتابكيان، الذي أطلعه على انتهاء المفاوضات بين أرمينيا وأذربيجان بعد إزالة العقبات كافة، ما يمهد الطريق للتوقيع على اتفاقية سلام بين البلدين. ورحب الشميطلي بهذه الخطوة، مؤكداً أهميتها في تعزيز الاستقرار والأمن بين الدولتين.
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