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لبنان

فوز ثامن.. العهد يكتسح العباسية بثلاثية

Lebanon 24
14-03-2025 | 12:21
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حقق العهد بطل لبنان تسع مرات فوزه الثامن على ضيفه الرياضي العباسية 3-1، في المباراة الني اجريت بينهما بعد ظهر اليوم على ملعب نادي العهد على طريق المطار، في افتتاح المرخلة العاشرة من الدوري اللبناني ال65 لكرة القدم.
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وافتتح ايزرا التسجيل للضيوف في الدقيقة 19.

وسجل للعهد محمود زبيب 45+5، وزين فران 56رونور منصور 90+8.

ورفع العهد وضيده الى 25 نقطة، فيما استقر رصيد العباسية عند سبع نقاط..
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