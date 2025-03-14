فوز ثامن.. العهد يكتسح العباسية بثلاثية

Advertisement

وافتتح ايزرا التسجيل للضيوف في الدقيقة 19.وسجل للعهد محمود زبيب 45+5، وزين 56رونور 90+8.ورفع وضيده الى 25 نقطة، فيما استقر رصيد العباسية عند سبع نقاط..