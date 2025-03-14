وزير الأشغال يكشف عن تكلفة أضرار الحرب وهذه الدولة عرضت تقديم المساعدة

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في حديث الى إذاعة "سبوتنك"،

وكشفأنّ "عملية إزالة الركام التي خلفتها الحرب الأخيرة في لبنان، بدأت في التي باستطاعة الوصول اليها والتي لا يتواجد الجيش الإسرائيلي"، مؤكّداً أنّ "العمل جار بمساعدة الوزارات والصناديق والبنك الدولي لوضع خطة عمل حول إعمار ما تهدّم".وحول عقده مع السفير الروسي في بيروت ألكسندر روداكوف، قال رسامني: "أجرينا جلسة تعارف مع السفير الروسي الذي عرض تقديم يد المساعدة للبنان ووجّه لنا دعوة لزيارة للتباحث في التعاون الاقتصادي بين البلدين".وفي ما خصّ مطار بيروت الدولي، أشار إلى أنّه "تم تكليف بعض الموظفين في المطار على أن يتم البحث بآلية التعيينات المتعلقة بالمطار الاثنين المقبل".