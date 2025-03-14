آخر ما قيلَ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. تفاصيل يجب معرفتها

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه قبل 6 أشهر، كان السلام بين إسرائيل ولبنان يبدو مستحيلاً، ولكن الآن قد تمهد محادثات الحدود الطريق لاتفاق تاريخي، متساءلة: "هل من اختراق قريب؟".
وقالت "جيروزاليم بوست" إنه في تلك المرحلة، كان حزب الله
وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار لفترة استمرت لما يقرب من عام، وكانت المنطقة الحدودية بين البلدين مدمرة، مع تزايد أعداد القتلى وإجلاء أعداد كبيرة
من المدنيين، وبحلول نهاية شهر أيلول، عبرت القوات الإسرائيلية الحدود
، لتصبح المرة الثالثة التي تغزو فيها إسرائيل لبنان
منذ عام 1982.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين اجتمعوا هذا الأسبوع في لبنان
، لإنجاز مهمة تبدو حميدة وعظيمة في آن واحد، وهي "الاتفاق على ترسيم الحدود
بدقة".
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنهُ "في حال نجاح المحادثات التي توسطت فيها الولايات المتحدة
الأميركية وفرنسا، فقد يمهد ذلك الطريق لمعاهدة سلام ستكون الأهم بالنسبة لإسرائيل منذ ما يقرب من نصف قرن، من بعض النواحي، وبحسب ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي فإن الهدف هو "الوصول إلى التطبيع".
ورصدت "جيروزاليم بوست" الوضع الراهن، وقدمت قراءة لما قد يحدث لاحقاً، وقالت إن إسرائيل
ولبنان قريبان جغرافياً لكنهما عدوان منذ زمن طويل، مشيرة إلى أن إسرائيل
ولبنان الواقعين على حدود بعضهما يتشاركان الكثير من القواسم، فهما دولتان صغيرتان ومتنوعتان عرقياً، نالا استقلاليهما في أربعينيات القرن الماضي، ولا تفصل بين العاصمة اللبنانية بيروت وحيفا، ثالث أكبر مدينة في إسرائيل
، سوى حوالى 80 ميلاً، وكلاهما على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولفترة وجيزة، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، كانت خطوط القطارات تمر بين المدينتين.
ولكن على مدار السنوات الـ75 الماضية، كانت الغالبية العظمى من الإسرائيليين الذين وطأت أقدامهم لبنان
يرتدون الزي العسكري، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، وقد خاضا حروباً متكررة، بينها 3 حروب رئيسية، وكان الصراع الأبرز عام 1982، عندما غزت إسرائيل لبنان
، وشنت هجوماً واسع النطاق على منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة في بيروت بهدف معلن، وهو وقف الهجمات على التجمعات السكانية الإسرائيلية الحدودية.
ظهور حزب الله
وخرجت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، وانسحبت إسرائيل
من معظم لبنان
، لكن الجيش الإسرائيلي
بقي في جنوب لبنان
، حيث قاتل عدواً جديداً تمثل في "حزب الله" اللبناني، الذي استهدف القوات الإسرائيلية والأميركية، وفي العقود التي تلت ذلك، بنى حزب الله
مخزونه الضخم من الأسلحة، وعمل كـ"دولة داخل دولة" في جنوب لبنان
، وفاز بمقاعد في البرلمان اللبناني، وفقاً للصحيفة.
وبعد سلسلة من الخسائر الإسرائيلية، بما في ذلك حادث تحطم مروحية عام 1997 أودى بحياة 73 مجنداً، انسحبت إسرائيل
من جانب واحد من جنوب لبنان
عام 2000، وبعد 6 سنوات، عادت إسرائيل
للقتال مع حزب الله
بعد أن دهم التنظيم إسرائيل
واختطف جنوداً.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه الحرب التي استمرت شهراً، تعتبر كارثة نتج عنها خسائر بشرية فادحة، وبقي حزب الله
متمركزاً على الحدود
، فيما أُعيد رفات الجنديين بعد عامين في صفقة تبادل أسرى.
السابع من تشرين الأول
وظلت الحدود
هادئة نسبياً حتى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، عندما انضم حزب الله
إليه بعد ذلك بوقت قصير، وأمطر إسرائيل
بالصواريخ مما أجبرها على إجلاء واسع النطاق للمدنيين من شمال إسرائيل
، وردت الأخيرة بغارات جوية وغزت لبنان
خريف العام الماضي، وخاضت صراعاً برياً استمر شهرين أسفر عن اغتيال واستهداف قسم كبير من قيادة حزب الله
وإضعافه.
وذكرت الصحيفة أن إسرائيل
بدأت الانسحاب من لبنان
بموجب وقف إطلاق النار في أواخر تشرين الثاني، وساد الهدوء على الحدود
إلى حد كبير منذ ذلك الحين، وينص وقف إطلاق النار على تولي الجيش اللبناني السيطرة على جنوب لبنان
، ليحل محل حزب الله
، لكن إسرائيل
تقول إنها بحاجة إلى الاحتفاظ بقوات في لبنان
لأن حزب الله
لا يزال يعمل في المنطقة.
محاولات تطبيع سابقة
ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى محاولات سابقة للسلام بين إسرائيل
ولبنان، فخلال حرب عام 1982، حاولت إسرائيل
عبثاً إبرام معاهدة. وفي عام 2022، تفاوضت إسرائيل
ولبنان على الحدود
البحرية، وهو ما اعتبر خطوة نحو إقامة علاقات.
وتقول الصحيفة، إن هذا الأسبوع، التقى مفاوضون إسرائيليون وفرنسيون وأميركيون ولبنانيون في الناقورة بجنوب لبنان
لإجراء محادثات، قالت
مورغان أورتاغوس، المبعوثة الخاصة لنائب الرئيس الأميركي، إنها ستركز على "حل العديد من القضايا العالقة دبلوماسيًا من بينها إطلاق سراح عدد من الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى إسرائيل
، وحل النزاعات الحدودية المتبقية، والاتفاق على الانسحاب العسكري الإسرائيلي".
وأشارت الصحيفة إلى أن الطريق إلى السلام
محفوف بالمخاطر، لكنه واعد، مستطردة: "الحدود البرية ليست معاهدة سلام، وإقامة علاقات بين دولتين اعتبرتا بعضهما البعض أعداءً لأكثر من 75 عاماً ليس بالأمر الهيّن".
خطورة حزب الله
وبحسب الصحيفة، إذا استأنف "حزب الله" هجماته على إسرائيل
، أو إذا لم تنسحب إسرائيل
من لبنان
، فقد تفشل المفاوضات بسهولة، وقد سبق لحزب الله أن استشهد بمناطق حدودية
متنازع عليها لتبرير هجماته على إسرائيل
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