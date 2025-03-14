آخر ما قيلَ عن التطبيع بين لبنان وإسرائيل.. تفاصيل يجب معرفتها

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أنه قبل 6 أشهر، كان بين ولبنان يبدو مستحيلاً، ولكن الآن قد تمهد محادثات الطريق لاتفاق تاريخي، متساءلة: "هل من اختراق قريب؟".

Advertisement



وقالت "جيروزاليم بوست" إنه في تلك المرحلة، كان وإسرائيل يتبادلان إطلاق النار لفترة استمرت لما يقرب من عام، وكانت المنطقة الحدودية بين البلدين مدمرة، مع تزايد أعداد القتلى وإجلاء أعداد من المدنيين، وبحلول نهاية شهر أيلول، عبرت القوات الإسرائيلية ، لتصبح المرة الثالثة التي تغزو منذ عام 1982.

وعلى الرغم من ذلك، إلا أن المفاوضين الإسرائيليين واللبنانيين اجتمعوا هذا الأسبوع في ، لإنجاز مهمة تبدو حميدة وعظيمة في آن واحد، وهي "الاتفاق على ترسيم بدقة".

وقالت الصحيفة الإسرائيلية إنهُ "في حال نجاح المحادثات التي توسطت الأميركية وفرنسا، فقد يمهد ذلك الطريق لمعاهدة سلام ستكون الأهم بالنسبة لإسرائيل منذ ما يقرب من نصف قرن، من بعض النواحي، وبحسب ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي فإن الهدف هو "الوصول إلى التطبيع".

ورصدت "جيروزاليم بوست" الوضع الراهن، وقدمت قراءة لما قد يحدث لاحقاً، وقالت إن ولبنان قريبان جغرافياً لكنهما عدوان منذ زمن طويل، مشيرة إلى أن ولبنان الواقعين على حدود بعضهما يتشاركان الكثير من القواسم، فهما دولتان صغيرتان ومتنوعتان عرقياً، نالا استقلاليهما في أربعينيات القرن الماضي، ولا تفصل بين العاصمة اللبنانية بيروت وحيفا، ثالث أكبر مدينة في ، سوى حوالى 80 ميلاً، وكلاهما على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولفترة وجيزة، خلال فترة الحرب العالمية الثانية، كانت خطوط القطارات تمر بين المدينتين.

ولكن على مدار السنوات الـ75 الماضية، كانت الغالبية العظمى من الإسرائيليين الذين وطأت أقدامهم يرتدون الزي العسكري، ولا توجد علاقات دبلوماسية بين البلدين، وقد خاضا حروباً متكررة، بينها 3 حروب رئيسية، وكان الصراع الأبرز عام 1982، عندما غزت ، وشنت هجوماً واسع النطاق على منظمة التحرير الفلسطينية المتمركزة في بيروت بهدف معلن، وهو وقف الهجمات على التجمعات السكانية الإسرائيلية الحدودية.





ظهور

وخرجت منظمة التحرير الفلسطينية إلى تونس، وانسحبت من معظم ، لكن الجيش بقي في جنوب ، حيث قاتل عدواً جديداً تمثل في "حزب الله" اللبناني، الذي استهدف القوات الإسرائيلية والأميركية، وفي العقود التي تلت ذلك، بنى مخزونه الضخم من الأسلحة، وعمل كـ"دولة داخل دولة" في جنوب ، وفاز بمقاعد في البرلمان اللبناني، وفقاً للصحيفة.

وبعد سلسلة من الخسائر الإسرائيلية، بما في ذلك حادث تحطم مروحية عام 1997 أودى بحياة 73 مجنداً، انسحبت من جانب واحد من جنوب عام 2000، وبعد 6 سنوات، عادت للقتال مع بعد أن دهم التنظيم واختطف جنوداً.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه الحرب التي استمرت شهراً، تعتبر كارثة نتج عنها خسائر بشرية فادحة، وبقي متمركزاً على ، فيما أُعيد رفات الجنديين بعد عامين في صفقة تبادل أسرى.

السابع من تشرين الأول

وظلت هادئة نسبياً حتى هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023، عندما انضم إليه بعد ذلك بوقت قصير، وأمطر بالصواريخ مما أجبرها على إجلاء واسع النطاق للمدنيين من شمال ، وردت الأخيرة بغارات جوية وغزت خريف العام الماضي، وخاضت صراعاً برياً استمر شهرين أسفر عن اغتيال واستهداف قسم كبير من قيادة وإضعافه.

وذكرت الصحيفة أن بدأت الانسحاب من بموجب وقف إطلاق النار في أواخر تشرين الثاني، وساد الهدوء على إلى حد كبير منذ ذلك الحين، وينص وقف إطلاق النار على تولي الجيش اللبناني السيطرة على جنوب ، ليحل محل ، لكن تقول إنها بحاجة إلى الاحتفاظ بقوات في لأن لا يزال يعمل في المنطقة.





محاولات تطبيع سابقة

ولفتت "جيروزاليم بوست" إلى محاولات سابقة للسلام بين ولبنان، فخلال حرب عام 1982، حاولت عبثاً إبرام معاهدة. وفي عام 2022، تفاوضت ولبنان على البحرية، وهو ما اعتبر خطوة نحو إقامة علاقات.

وتقول الصحيفة، إن هذا الأسبوع، التقى مفاوضون إسرائيليون وفرنسيون وأميركيون ولبنانيون في الناقورة بجنوب لإجراء محادثات، مورغان أورتاغوس، المبعوثة الخاصة لنائب الرئيس الأميركي، إنها ستركز على "حل العديد من القضايا العالقة دبلوماسيًا من بينها إطلاق سراح عدد من الأسرى اللبنانيين المحتجزين لدى ، وحل النزاعات الحدودية المتبقية، والاتفاق على الانسحاب العسكري الإسرائيلي".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء أن ستفرج عن الأسرى الخمسة "بالتنسيق مع وكبادرة طيبة للرئيس اللبناني الجديد".

وأشارت الصحيفة إلى أن الطريق إلى محفوف بالمخاطر، لكنه واعد، مستطردة: "الحدود البرية ليست معاهدة سلام، وإقامة علاقات بين دولتين اعتبرتا بعضهما البعض أعداءً لأكثر من 75 عاماً ليس بالأمر الهيّن".





خطورة

وبحسب الصحيفة، إذا استأنف "حزب الله" هجماته على ، أو إذا لم تنسحب من ، فقد تفشل المفاوضات بسهولة، وقد سبق لحزب الله أن استشهد بمناطق متنازع عليها لتبرير هجماته على . (24)