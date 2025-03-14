جريمة في بعلبك.. هكذا قُتل أحد الأشخاص!

قُتل شخص وأصيب آخر إثر إشكالٍ مُسلح شهدته ، اليوم .

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وذكرت المعلومات أنَّ الإشكال حصل بين "ح.رعد" من جهة و "ح.مظلوم" من جهة أخرى، تطور إلى لإطلاق النار.

وعلى الأثر، أصيب مظلوم بطلقٍ ناري في قدمه، فيما قُتل رعد جراء إطلاق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في .