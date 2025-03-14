Advertisement

لبنان

جريمة في بعلبك.. هكذا قُتل أحد الأشخاص!

Lebanon 24
14-03-2025 | 12:56
A-
A+
Doc-P-1333350-638775754886094848.jpg
Doc-P-1333350-638775754886094848.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قُتل شخص وأصيب آخر إثر إشكالٍ مُسلح شهدته مدينة بعلبك، اليوم الجمعة.
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أنَّ الإشكال حصل بين "ح.رعد" من جهة و "ح.مظلوم" من جهة أخرى، تطور إلى تبادل لإطلاق النار.
 
وعلى الأثر، أصيب مظلوم بطلقٍ ناري في قدمه، فيما قُتل رعد جراء إطلاق النار، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في البقاع.
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
جريمة قتل "بشعة" في الزقازيق تفجع المصريين
lebanon 24
15/03/2025 04:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
منظمة العفو الدولية: تجويع المدنيين في قطاع غزة يشكل جريمة حرب
lebanon 24
15/03/2025 04:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مأساة مزدوجة.. جنازة طفلة تتحول إلى ساحة جريمة
lebanon 24
15/03/2025 04:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
السنيورة بعد الاعتداء على اليونيفيل: جريمة لا يمكن السكوت عنها
lebanon 24
15/03/2025 04:20:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:57 | 2025-03-14
17:56 | 2025-03-14
17:33 | 2025-03-14
17:33 | 2025-03-14
16:46 | 2025-03-14
16:29 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24