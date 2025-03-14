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لبنان

تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

Lebanon 24
14-03-2025 | 13:36
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جريت اليوم في المديريّة العامّة لأمن الدولة مراسم التسلّيم والتسلم بين اللواء طوني صليبا واللواء الركن إدكار لاوندس، بحضور الضبّاط في المديريّة.
وبدأت المراسم بوصول اللواء لاوندس، حيث تمّ عزف نشيد مديريّة أمن الدولة والنشيد الوطني اللبنانيّ، وتمّ استعراض ثلّة من عناصر القوّة الضاربة التي قدمت له السلاح، ثمّ جرى اجتماع بين اللواء  الركن لاوندس واللواء صليبا ونائب المدير العام لأمن الدولة العميد مرشد الحاج سليمان،  الذي تسلّم أيضاً اليوم مهامّه من اللواء حسن شقير، الذي عُيّن مديراً عامّاً للأمن العام.

وألقى خلال الاحتفال اللواء صليبا كلمة تمنّى فيها للّواء لاوندس التوفيق في مهامّه.

بدوره ألقى اللواء لاوندس كلمة شدّد فيها على "المهامّ الملقاة على عاتق أمن الدولة، واعداً بأن تكون المديريّة في المرحلة المقبلة، على قدر آمال وتطلّعات اللبنانيّين".
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