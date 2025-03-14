تسلّم وتسليم في قيادة المديريّة العامّة لأمن الدولة

جريت اليوم في المديريّة العامّة لأمن مراسم التسلّيم والتسلم بين طوني صليبا واللواء الركن إدكار لاوندس، بحضور الضبّاط في المديريّة.



وبدأت المراسم بوصول لاوندس، حيث تمّ عزف نشيد مديريّة أمن والنشيد الوطني اللبنانيّ، وتمّ استعراض ثلّة من عناصر القوّة الضاربة التي قدمت له السلاح، ثمّ جرى اجتماع بين اللواء الركن لاوندس واللواء صليبا ونائب لأمن مرشد الحاج ، الذي تسلّم أيضاً اليوم مهامّه من حسن شقير، الذي عُيّن مديراً عامّاً للأمن العام.



وألقى خلال الاحتفال صليبا كلمة تمنّى للّواء لاوندس التوفيق في مهامّه.



بدوره ألقى لاوندس كلمة شدّد على "المهامّ الملقاة على عاتق أمن ، واعداً بأن تكون المديريّة في المرحلة المقبلة، على قدر آمال وتطلّعات اللبنانيّين".

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