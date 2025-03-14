توتر في البقاع.. قذائف من سوريا تسقط في لبنان

أفادت معلومات "لبنان24" بأنَّ مسلحين سوريين أقدموا، مساء اليوم ، على إطلاق رشقاتٍ نارية وقذائف صاروخية باتجاه بلدة المشرفة لجهة مع في .

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وذكرت المعلومات أنَّ المواطنين في المنطقة سمعوا الرشقات الكثيفة التي جاءت من أسلحة رشاشة.