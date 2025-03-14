فيديو جديد طريف لوليد فياض.. هكذا ظهر وسط الشارع

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يظهر السّابق وهو يقود سيارة "ميني كوبر" في إحدى .

Advertisement

ووفقاً للفيديو، فإنَّ تحدث مع المواطن الذي قام بتصويره، فقال له: "بتعرف قديش عمرها هيدي السيارة؟".. ، المواطن بالقول: "قدي عمرها؟"، ليجيبه فياض: "بعتقد 17 سنة".