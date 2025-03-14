19
o
بيروت
20
o
طرابلس
16
o
صور
22
o
جبيل
19
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
14
o
زحلة
13
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
16
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فيديو جديد طريف لوليد فياض.. هكذا ظهر وسط الشارع
Lebanon 24
14-03-2025
|
14:38
A-
A+
photos
0
A+
A-
تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يظهر
وزير
الطاقة
السّابق
وليد
فياض
وهو يقود سيارة "ميني كوبر" في إحدى
الشوارع
.
Advertisement
ووفقاً للفيديو، فإنَّ
فياض
تحدث مع المواطن الذي قام بتصويره، فقال له: "بتعرف قديش عمرها هيدي السيارة؟"..
عندها
،
أجاب
المواطن بالقول: "قدي عمرها؟"، ليجيبه فياض: "بعتقد 17 سنة".
مواضيع ذات صلة
وزير الدفاع البريطاني: نحن في عصر جديد من التهديد وهذا يتطلب عصرا جديدا من الدفاع
Lebanon 24
وزير الدفاع البريطاني: نحن في عصر جديد من التهديد وهذا يتطلب عصرا جديدا من الدفاع
15/03/2025 04:20:59
15/03/2025 04:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
روبوت جديد بخدمات مذهلة (فيديو)
Lebanon 24
روبوت جديد بخدمات مذهلة (فيديو)
15/03/2025 04:20:59
15/03/2025 04:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
الشرع: سوريا تعيش اليوم مرحلة تاريخية جديدة بعد عودتها لأهلها
Lebanon 24
الشرع: سوريا تعيش اليوم مرحلة تاريخية جديدة بعد عودتها لأهلها
15/03/2025 04:20:59
15/03/2025 04:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع أمني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم (الجديد)
Lebanon 24
اجتماع أمني في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزاف عون عند الساعة 11:00 قبل ظهر اليوم (الجديد)
15/03/2025 04:20:59
15/03/2025 04:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
عون يزور فرنسا في ٢٨ الجاري.. وماكرون هنّأ سلام على جهوده
Lebanon 24
عون يزور فرنسا في ٢٨ الجاري.. وماكرون هنّأ سلام على جهوده
19:57 | 2025-03-14
14/03/2025 07:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
Lebanon 24
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:56 | 2025-03-14
14/03/2025 05:56:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق قذائف.. سوريا تغلق المعابر غير الشرعية شرق الهرمل
Lebanon 24
بعد إطلاق قذائف.. سوريا تغلق المعابر غير الشرعية شرق الهرمل
17:33 | 2025-03-14
14/03/2025 05:33:41
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زار وزير العمل محمّد حيدر
Lebanon 24
وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زار وزير العمل محمّد حيدر
17:33 | 2025-03-14
14/03/2025 05:33:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
Lebanon 24
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
16:46 | 2025-03-14
14/03/2025 04:46:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
"الله يعين مرتو".. مُعجبة تُعانق راغب علامة وتُقبل يده وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
05:15 | 2025-03-14
14/03/2025 05:15:39
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
Lebanon 24
آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً
15:15 | 2025-03-14
14/03/2025 03:15:40
Lebanon 24
Lebanon 24
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
Lebanon 24
بلوك جديد.. مذيعة أخبار "الجديد" تُفاجئ الجميع بإطلالتها الأخيرة (فيديو)
02:24 | 2025-03-14
14/03/2025 02:24:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
Lebanon 24
شقيق فنانة شهيرة يُهدد نيكول سابا ويطالبها بمغادرة مصر (صورة)
02:46 | 2025-03-14
14/03/2025 02:46:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تأجير الأرحام في لبنان ينتشر سرا.. تجارة تؤمن الملايين والسوق "يتوسع"!
Lebanon 24
تأجير الأرحام في لبنان ينتشر سرا.. تجارة تؤمن الملايين والسوق "يتوسع"!
05:30 | 2025-03-14
14/03/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:57 | 2025-03-14
عون يزور فرنسا في ٢٨ الجاري.. وماكرون هنّأ سلام على جهوده
17:56 | 2025-03-14
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
17:33 | 2025-03-14
بعد إطلاق قذائف.. سوريا تغلق المعابر غير الشرعية شرق الهرمل
17:33 | 2025-03-14
وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زار وزير العمل محمّد حيدر
16:46 | 2025-03-14
"جيروزاليم بوست": كواليس جديدة عن "تفجيرات البيجر".. مفاجأة في إتصال
16:29 | 2025-03-14
سكاف في ذكرى 14 آذار: تغيرت المعادلة وسقط النظام الأسدي
فيديو
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
Lebanon 24
بث مباشر لحدث فلكي نادر.. إليكم مشاهد خسوف القمر
04:22 | 2025-03-14
15/03/2025 04:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
Lebanon 24
"أحب شعبها".. ترامب يشرح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة" (فيديو)
02:26 | 2025-03-14
15/03/2025 04:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
Lebanon 24
صور مذهلة ومثيرة.. اكتشاف كائنات بحرية غير معروفة في حملة استكشافية عالمية
05:00 | 2025-03-12
15/03/2025 04:20:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24