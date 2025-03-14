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لبنان

فيديو جديد طريف لوليد فياض.. هكذا ظهر وسط الشارع

Lebanon 24
14-03-2025 | 14:38
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مقطع فيديو يظهر وزير الطاقة السّابق وليد فياض وهو يقود سيارة "ميني كوبر" في إحدى الشوارع.
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ووفقاً للفيديو، فإنَّ فياض تحدث مع المواطن الذي قام بتصويره، فقال له: "بتعرف قديش عمرها هيدي السيارة؟".. عندها، أجاب المواطن بالقول: "قدي عمرها؟"، ليجيبه فياض: "بعتقد 17 سنة".
 
 
 
 
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