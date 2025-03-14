4 أسماء لحاكمية مصرف لبنان.. من هي؟

ذكرت "الجديد"، اليوم ، أنّ هناك 4 أسماء لحاكمية وهم جهاد أزعور، عساف، فراس بو ناصيف وعصام ، وأضافت: "أما إسم فتم استبعاده بعد اعتراضٍ أميركيّ".

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من ناحيتها، الـ"MTV" أنَّ سيُعيّن على الأرجح خلال جلسة الحكومة المُقبلة يوم الخميس، إلى أنَّ الجمهورية يُفضل اسم نظراً لسيرته الذاتية المليئة بالإنجازات.





