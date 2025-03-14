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لبنان

4 أسماء لحاكمية مصرف لبنان.. من هي؟

Lebanon 24
14-03-2025 | 15:01
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الجمعة، أنّ هناك 4 أسماء متقدمة لحاكمية مصرف لبنان وهم جهاد أزعور، سمير عساف، فراس بو ناصيف وعصام أبو سليمان، وأضافت: "أما إسم كريم سعيد فتم استبعاده بعد اعتراضٍ أميركيّ".
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من ناحيتها، قالت قناة الـ"MTV" أنَّ حاكم مصرف لبنان سيُعيّن على الأرجح خلال جلسة الحكومة المُقبلة يوم الخميس، مشيرة إلى أنَّ رئيس الجمهورية يُفضل اسم كريم سعيد نظراً لسيرته الذاتية المليئة بالإنجازات.



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