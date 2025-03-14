آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً

كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ تعمل على استقدام كميات جديدة من "الغاز أويل" و"الفيول أويل" خلال شهر المقبل.

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وذكرت المعلومات أنَّ الكميات المستقدمة مصدرها ، فيما من المتوقع أن ترتفع التغذية الكهربائيّة خلال وأيار المقبل تبعاً للكميات المتوافرة.