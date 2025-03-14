Advertisement

لبنان

آخر خبر.. هذا ما ستشهده الكهرباء قريباً

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
14-03-2025 | 15:15
A-
A+
Doc-P-1333392-638775838636550172.jpg
Doc-P-1333392-638775838636550172.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت معلومات "لبنان24" أنَّ وزارة الطاقة تعمل على استقدام كميات جديدة من "الغاز أويل" و"الفيول أويل" خلال شهر نيسان المقبل.
Advertisement
 
وذكرت المعلومات أنَّ الكميات المستقدمة سيكون مصدرها العراق، فيما من المتوقع أن ترتفع التغذية الكهربائيّة خلال نيسان وأيار المقبل تبعاً للكميات المتوافرة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
توتر.. هذا ما يشهده مخيم البداوي
lebanon 24
15/03/2025 04:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في لبنان.. هذا ما يشهده "واتسآب"
lebanon 24
15/03/2025 04:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
في 23 شباط... هذا ما سيشهده مطار بيروت
lebanon 24
15/03/2025 04:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24
هذا ما سيشهده لبنان مساء الأحد.. ترقبوا!
lebanon 24
15/03/2025 04:21:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:15 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:46 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:30 | 2025-03-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:57 | 2025-03-14
17:56 | 2025-03-14
17:33 | 2025-03-14
17:33 | 2025-03-14
16:46 | 2025-03-14
16:29 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24