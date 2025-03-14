هذا ما طلبه ترامب بشأن لبنان.. تقريرٌ إسرائيليّ يكشف

علّق الخبير في شؤون تسفي يحزقيلي على قضية التطبيع مع والتعامل مع "حزب الله" وذلك في ضوء التطوّرات الأخيرة التي تشهدها المنطقة.

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وفي حديثٍ عبر القناة "i24" نشرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" وترجمهُ "لبنان24"، حذّر يحزقيلي من إمكانية التطبيع مع طالما بقيَ "حزب الله" في .

وشدّد يحزقيلي على ضرورة أن "تبقى في حالة من اليقظة، وبالتالي مواصلة ضرب حزب الله"، مشيراً إلى أنه "يجب على أن تُدير علاقتها مع بحكمة مع الحفاظ على مصالحها الأمنيَّة".

كلام يحزقيلي جاءَ في وقتٍ استهدف فيه الجيش ، الخميس، منشأة تحت الأرض لـ"حزب الله" في منطقة – شرق .

وادّعت "يديعوت" أنَّ المنشأة مُخصصة لانتاج صواريخ بعيدة المدى وصواريخ ، إلى أن "الهجوم الجوي على الموقع أدى إلى اقامة نوعٍ من نتيجة لقوة الانفجارات".

وذكرت الصحيفة أنَّ "حزب الله" يعملُ على إعادة تأهيل الموقع الرئيسيّ في المنطقة لإنتاج صواريخ أرض – أرض، موضحة أنّ سلاح الجو الجو قرر إعادة قصف المنشأة التي تُعتبر بمثابة الأصل الإستراتيجيّ المركزي لـ"حزب الله"، وإحدى المنشآت المهمة للمحور الشيعي الإيراني في المنطقة.

ترتيبات أمنية مستقرة

وفي سياقٍ آخر، تطرق تقرير آخر لـ"يديعوت" إلى مسألة بقاء في جنوب من عدمه، لاسيما وسط حديثٍ برز مؤخراً يشير إلى أن الجيش الإسرائيليّ سينسحب في نهاية المطاف وخلال المستقبل القريب من أراضي جنوب وحتى الخط الأزرق الفاصل بين وإسرائيل.

وقال مسؤول حكومي إسرائيليّ كبير إنَّ "تل أبيب لا تهدف إلى ترك الجيش على الأراضي اللبنانية، بل هي تأمل في تحقيق ترتيبات أمنية مُستقرة على طول الحدود من دون الاقامة الدّائمة هناك.

في المُقابل، يقول التقرير إنه "من المستحل تجاهل مخاوف رئيس المجلس المحلي لمستوطنة لمطلة ديفيد أزولاي ورئيس المجلس الإقليمي لماتيه آشر موشيه دافيدوفيتش، وأضاف: "الشخصان المذكوران يتذكران جيداً كيف أصبح قرار الأمم المتحدة رقم 1701 والذي أنهى حرب وإسرائيل عام 2006، مُجرّد حبرٍ على ورق".

وأكمل: "لقد انتهك كل بند من بنود هذا الاتفاق بشكلٍ صارخ واستقرّ على بُعد أمتارٍ من الحدود مُعرّضاً بذلك التجمعات السكنية المُجاورة له للخطر".

وتابع: "في العام 2006، ظهر مع شعور بالنصر الساحق على . لقد كان العالم العربي بأكمله معجباً بالتنظيم، ناهيك عن المجموعات العرقية الأخرى في التي لم تعد تجرؤ على تحدي سلطة الحزب. أما اليوم، فالوضع هو العكس تماماً وهناك 3 نقاط تحول أبرزها أنَّ يعاني من ضعف كبير، في حين أن شهد على تغييرات سياسية وعسكرية جوهرية،وهناك فرصة كبيرة لحدوث تآكل عميقٍ في قدرة الحزب وحركة أمل على تهديد إسرائيل".

وشدّد التقرير على أهمية الدعم الذي تتلقاه من الإدارة الأميركيّة برئاسة دونالد ، كاشفاً أنَّ الأخير يطلبُ ألا تتجدد الحرب في ، وقال: "تجدر الإشارة إلى أنَّ صهر وهو رجل أعمال لبناني ثري، يريدُ قبل كل شيء إنقاذ من الأزمة العميقة التي يعيشها منذ سنوات، في حين أنهُ على استعداد للتحدث مع والاستماع إلى ما تُريده".