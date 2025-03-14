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لبنان

عبدالله: عثمان واللواء عبدالله خير خلف لخير سلف

Lebanon 24
14-03-2025 | 16:05
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 كتب النائب بلال عبد الله، عبر حسابه على منصة "أكس": "خير خلف لخير سلف، اللواء عماد عثمان، اللواء رائد عبدالله، الشوف وأقليم الخروب يفتخر بكم، حماة الامن والوطن!".
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