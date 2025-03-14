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لبنان

سكاف في ذكرى 14 آذار: تغيرت المعادلة وسقط النظام الأسدي

Lebanon 24
14-03-2025 | 16:29
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 كتب النائب غسان سكاف، عبر حسابه على منصة "أكس":
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"14 آذار 2005 كان يوماً مجيداً في تاريخ لبنان، أعاد إحياء الأمل في نفوس اللبنانيين. ولن يتكرر بسهولة. 14 آذار لم يكن مجرد ذكرى إنما تحول إلى حالة مستمرة أوصلت لبنان اليوم إلى عهد جديد متحرر من الوصايات. بعد عقدين من الزمن وفي الذكرى العشرين لانتفاضة الاستقلال، تغيرت المعادلة وسقط ‎النظام الاسدي نتيجة سنين من النضال. في 14 آذار 2005 أصبح قسَم جبران تويني وعداً لا يموت ونشيداً تتردد فيه الدعوة إلى وحدة اللبنانيين دفاعاً عن لبنان العظيم. 14 آذار 2005 تحول إلى محطة مضيئة ومفصلية من تاريخ لبنان". 
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