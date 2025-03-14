سكاف في ذكرى 14 آذار: تغيرت المعادلة وسقط النظام الأسدي

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"14 2005 كان يوماً مجيداً في تاريخ ، أعاد إحياء في نفوس اللبنانيين. ولن يتكرر بسهولة. 14 لم يكن مجرد ذكرى إنما تحول إلى حالة مستمرة أوصلت اليوم إلى عهد جديد متحرر من الوصايات. بعد عقدين من الزمن وفي الذكرى العشرين لانتفاضة ، تغيرت المعادلة وسقط ‎النظام الاسدي نتيجة سنين من النضال. في 14 2005 أصبح قسَم تويني وعداً لا ونشيداً تتردد فيه الدعوة إلى اللبنانيين دفاعاً عن العظيم. 14 2005 تحول إلى مضيئة ومفصلية من تاريخ لبنان".