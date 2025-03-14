وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زار وزير العمل محمّد حيدر

زار وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) وزير في الجديدة الدكتور محمد حيدر في مكتبه في .

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خلال اللقاء، تداول وفد التجمع مع الوزير حيدر في موضوع نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، شارحا اهميّة هذا الملفّ المُطلقة للقطاع الخاص واستمراريّته كما وأهمية مكافحة آفة غير الشرعيّ.

وترأس وفد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) رئيسه نقولا بوخاطر، بمشاركة كلّ من سيريل عريضة، ، نديم ضاهر، أمين الصّندوق وأعضاء مجلس كريستل بستاني، رولا غاريوس، داليا الجبيلي، بكداش، فريد حمصي، مدير عام التجمع كمال أبي فاضل، وعضوة التجمع ديان أيوب.