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لبنان

وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين زار وزير العمل محمّد حيدر

Lebanon 24
14-03-2025 | 17:33
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زار وفد من تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) وزير العمل في الحكومة الجديدة الدكتور محمد حيدر في مكتبه في الوزارة.
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خلال اللقاء، تداول وفد التجمع مع الوزير حيدر في موضوع نظام التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، شارحا اهميّة هذا الملفّ المُطلقة للقطاع الخاص الشرعي واستمراريّته كما وأهمية مكافحة آفة الاقتصاد غير الشرعيّ.
وترأس وفد تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) رئيسه نقولا بوخاطر، بمشاركة كلّ من سيريل عريضة، نائب الرئيس، نديم ضاهر، أمين الصّندوق وأعضاء مجلس الإدارة كريستل بستاني، رولا غاريوس، داليا الجبيلي، فاتح بكداش، فريد حمصي، مدير عام التجمع كمال أبي فاضل، وعضوة التجمع ديان أيوب.
 
 
 
 
 

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