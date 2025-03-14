مقدمات نشرات الاخبار المسائية

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بسلاسة سلكت التعيينات العسكرية والأمنية طريقها ضمن سلة واحدة فهل يسلك قطار التعيينات الإدارية السلاسة بعد إقرار الآلية في جلسة الإثنين صباحا في السراي.مجلس النواب نبيه أمل في هذا الإطار أن يتم التوافق على إعتماد آلية موحدة لإنجاز التعيينات المرتقبة وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة مشيرا الى أن وتيرة القائمة حاليا حتما ستؤدي الى سلوك لبنان درب الخروج من أزماته.على أن موقف الثابت حيال الجنوب جدده اليوم بالقول: إن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه وحفظ لبنان من حفظ الجنوب وهو مسؤولية وطنية جامعة.وبالحديث عن الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة برز تأكيد وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو أن لن تتنازل عن السيطرة على خمسة مواقع في اللبنانية وشدد على أن العمليات العسكرية ستستمر في كل مكان بما في ذلك سوريا ولبنان لضمان أمن الكيان وردع أي تهديدات محتملة.مقابل تهديد نتنياهو للبنان ظهر تهديد جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار لنتنياهو بالكشف عن معلومات قد تكون خطيرة إذا أقدم الأخير على اتخاذ قرارات غير قانونية تتعلق بتداعيات عملية "طوفان الأقصى" في مشهد جديد يعكس تصاعد التوتر بينهما على نحو غير مسبوق.وفيما تتواصل في العاصمة القطرية الدوحة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مقترح جديد قدمه مبعوث الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف ينص على تمديد الاتفاق لمدة 50 يوما.في الشأن السوري أكد شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمت الهجري أن لا وفاق ولا توافق مع السلطات في دمشق التي وصفها بالارهابية والمتطرفة.وفي مجلس الأمن إدانة لمشاهد المجازر الطائفية في الساحل والتي حصدت اكثر من 1476 ضحية ومطالبة باتخاذ تدابير حاسمة لمعالجة هذا التهديد.دوليا وضع الملف النووي الإيراني على طاولة الاجتماع الثلاثي: الصيني الروسي الإيراني الذي عقد في بكين على مستوى نواب وزراء الخارجية الذين أكدوا في البيان الختامي أن الدبلوماسية والحوار هما الخياران الوحيدان لحل هذا الملف وضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية.=======صفحة التعيينات العسكرية طويت، لتفتح صفحة تعيين حاكم مصرف لبنان.حتى الآن الاسم غير محسوم، اذ ثمة اربعة أسماء في التداول: جهاد ازعور، كميل ابو سيلمان، كريم سعيد، وفراس ابي ناصيف.نقطة قوة سعيد انه يحوز ثقة الجمهورية ودعمه، وتعتبر دوائر القصر الجمهوري انه الرجل المناسب في المكان المناسب.واذا سارت الامور وفق المتوقع، فانه سيتم تعيين حاكم جديد في جلسة مجلس الوزراء التي تنعقد الخميس المقبل في بعبدا. ومع تعيين حاكم جديد، ينتظر ان تتحرك عجلة الاصلاحات المالية واعادة هيكلة المصارف، اضافة الى البدء بايجاد حلول عملية لقضية الودائع، وهي الموضوع الاهم بالنسبة الى عدد كبير من اللبنانيين.وفي الاطار، اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي ان زيارة فريق الصندوق الى لبنان كانت مثمرة للغاية مجددة التزام الصندوق دعم لبنان.اقليميا ودوليا، الديبلوماسية الاميركية تحقق نجاحات لافتة. فالمحادثات بشأن غزة حققت بعض اهدافها. الحكومة الاسرائيلية اعلن عن قبوله خطة المبعوث الاميركي، فيما وافقت حماس على اطلاق سراح رهينة اسرائيلي - اميركي بالاضافة الى تسليم اربع جثث لاسرائيل.وفي الوضع الاوكراني اعلن الاميركي دونالد ترامب انه اجرى مناقشات جيدة وبناءة للغاية مع الروسي، مشيرا الى وجود احتمال كبير جدا بان تنتهي الحرب في اوكرانيا.فهل يتوصل ترامب الى تحقيق هدفه المتمثل باحلال السلام في معظم بؤر التوتر في العالم، لينصرف الى معركته الكبرى مع الصين، اقتصاديا واستراتيجيا؟ البداية من تعيين حاكم مصرف لبنان قريبا. فبين المرشحين الاربعة للمنصب، حماسة عون سببها الـ CV .=======من يتنكر لأصل الرابع عشر من آذار لا أصل له في السياسة.ومن يتعمد شطب التيار الوطني الحر تحديدا، من الرابع عشر من آذار، شطب فصلا من فصول التاريخ.فأصل الرابع عشر من آذار، ولو بعد ستة وثلاثين عاما، يبقى في تلك الصرخة التي اطلقها عام 1989 قائد جيش القيت كرة النار بين يديه، بعد فشل طبقة سياسية كاملة، ضمت رؤساء ووزراء متعاقبين ونوابا ممددين، في اخراج الوطن من آتون الحرب، بتحريره من الاحتلال وسطوة العملاء.وأما الرابع عشر من آذار 2005، الذي تبناه من كان قبله بيوم واحد عميلا للمحتل، او خاضعا او مسهلا او مسايرا، او حتى محاربا ابناء وطنه وجيش بلاده في سبيله، فتتويج لمسار عمره ستة عشر عاما، تخلله الثالث عشر من تشرين الاول 1990 والمنفى وآلاف التوقيفات.واليوم، بعد ربع قرن على تحرير غالبية الاراضي الجنوبية من الاحتلال الاسرائيلي،اعادت اخطاء استراتيجية معروفة استدراج المحتلين المتمسكين الى اليوم، بخمس نقاط ضمن الاراضي اللبنانية، والممانعين لحل ثلاثة عشر اشكالا حدوديا، عدا مسألة مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزء اللبناني من بلدة الغجر.وبعد عشرين عاما على انسحاب الجيش السوري، انبطاح من نوع جديد، حينا امام حكم سوري جديد، واحيانا امام دول وسفراء من الشرق والغرب.ومن 14 آذار 1989 الى 14 آذار 2005 ف14 آذار 2025، تبقى القضية الاولى واحدة وحيدة لا تتغير: القرار الوطني الحر لوطن حر سيد مستقل، نؤمن به واحدا، كلي السيادة والاستقلال، لا شريك له في ارضه ولا وصي على قراره ولا رقيب على حريته… وطن يستحقه من ضحى، ويليق بالشهداء.والليلة يحيي التيار الوطني الحر ذكرى الرابع عشر من آذار بعشائه التمويلي السنوي بحضور العماد ميشال عون، على ان يلقي النائب جبران باسيل العاشرة ليلا كلمة في المناسبة تنقلها الـ او.تي.في. مباشرة على الهواء.=======14 آذار يوم تاريخي في العلاقة بين دروز من سوريا ودروز . الحدث الذي يحصل للمرة الأولى منذ واحد وخمسين عاما، يؤرخ لزيارة وفد من دروز سوريا إلى مقام ديني درزي في .ثلاث حافلات دخلت من معبر في الجولان باتجاه قرية حضر، ثم عبرت من سوريا إلى ترافقها مركبات عسكرية اجتازت خط الهدنة في مجدل شمس، ودخلت الى شمال ،وكان في استقبالهم عند بوابة العبور جنود من الجيش الاسرائيلي ومشايخ دروز من ، في أجواء احتفالية طغت عليها الأناشيد.الوفد سيشارك في الزيارة السنوية لمقام النبي شعيب، قرب طبريا في الجليل، بترتيب من موفق طريف، المرجع الروحي لطائفة الموحدين الدروز في ، الذين عبروا من سوريا يحملون الجنسية السورية، والذين استقبلوهم في يحملون الجنسية الإسرائيلية.هنا ستبدأ التحليلات: هل هو تطبيع؟ هل هي ديبلوماسية الحج إلى المقامات الدينية التي تفتح الطريق إلى ما هو أكثر من ذلك؟ في المحصلة، الدروز بين سوريا وإسرائيل ألقوا هذا الحجر في مستنقع المنطقة، ما هي تداعياته؟ ما هي ارتداداته؟ الجواب في ما بعد الزيارة، لكن ما هو واضح حتى الآن أن الدروز لا يريدون ان يكون جنوب سوريا كالساحل السوري، وإسرائيل جاهزة للحماية.هذا في سوريا، أو بين سوريا وإسرائيل، أما في لبنان، ولكن في سياق منفصل، وفد ديبلوماسي عسكري من السفارة الأميركية جال في القطاع الشرقي من جنوب لبنان.أما موضوع التطبيع الذي هب في اليومين الأخيرين، على خلفية ما حكي عن لجان لتأمين الإنسحاب ، فيبدو انه تراجع كثيرا بعد الضجة التي أحدثها.سجال آخر شغل اللبنانيين بعدما أثير في جلسة مجلس الوزراء: سلاح حزب الله الذي عاد إلى سوق التداول، ومرشح ان يتصاعد الجدل حوله.البداية من الحدث الدرزي.=======احتلت قمة جبل الشيخ المشرفة على سهل حوران وثبتت أقدامها في الجولان وريف الهضبة فكانت "ردة الإجر" بالقفز فوق أكثر من نصف قرن احتلالا زيارة هي الأولى منذ خمسين عاما سيرها مئة شيخ من مشايخ طائفة الموحدين الدروز في سورياوفي يوم العبور الأول في تاريخه لخط الهدنة لبى المشايخ دعوة الشيخ موفق طريف الزعيم الروحي للدروز في فعبرت الباصات من القنيطرة وريف دمشق المنطقة العازلة من قرية مجدل شمس مرورا بعين التينة غربي بلدة حضر إلى الجهة المحتلة من الجولان للقاء الشيخ طريف وحاشيته تحت مسمى زيارة دينية لمقام النبي "شعيب"وتأتي هذه الخطوة بعد تعهد إسرائيلي بحماية دروز سوريا بهدف شق الصف الدرزي وسلخه عن بعده العربي وتاريخه النضالي وأثارت انتقادات واسعة لدى بني معروف.مشيخة العقل في لبنان رمت الحرم الديني على كل مخالف وأهالي قرية حضر في القنيطرة وصفوا المشايخ بأنهم لا يمثلون سوى أنفسهم وأن تستغل هذه الزيارة الدينية لاستخدام الطائفة الدرزية خطا دفاعيا لتحقيق مصالحها التوسعية في الجنوب السوري وأن دروز سوريا لم ولن ينسوا الجرائم الإسرائيلية، وانتماءهم الوحيد سيبقى لطائفة الشعب السوري الأبي...ومن الجنوب السوري إلى نظيره اللبناني وعليه أكد مجلس النواب نبيه أن لبنان لن يقبل تحت أي ظرف من الظروف ومهما بلغت الضغوطات التخلي عن أي شبر من أرضه أو ذرة من ترابه أو حق من حقوقه السيادية، وسوف يلجأ لكل الوسائل المتاحة لحماية هذه الحقوق وصونها وتحرير ما تبقى من أرضنا من الإحتلال الاسرائيلي.وشدد على أن حفظ لبنان من حفظ جنوبه وتلك يجب أن تكون نقطة إجماع ووحدة وليس نقطة افتراق وفي ملف التعيينات أمل أن يتم التوافق على اعتماد آلية موحدة لإنجازها وفقا لمعايير الكفاءة والنزاهة.واليوم سلم الامن الداخلي الراية من اللواء عماد عثمان الى خلفه اللواء رائد عبدالله على ان تنتقل الآلية إلى مناصب إدارية وقضائية ومالية أبرزها تعيين حاكم جديد ل‍مصرف لبنان ودخلت الأسماء المرشحة مرحلة التصفيات النهائية وتحت المعاينة الاميركية ملف التعيينات وإن جرت رياحه بعكس ما تشتهيه سفن خطاب القسم والبيان الوزاري إلا انه أعاد النبض للإدارة العامة وشكل أملا بانتظام المؤسساتي نحو تمتين أسس الدولة في محيط يقع على رمال متحركة...من سوريا إلى دول الطوق ومع إعلان البيت الأبيض أن دونالد ترامب يعمل بجد لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط نقلت أسوشيتد برس عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين أن واشنطن وتل أبيب عرضتا على مسؤولين في ثلاث دول إفريقية هي الصومال والسودان وأرض الصومال توطين فلسطينيين من غزة مقابل مغريات سياسية وأمنية فقوبل العرض برفض الطلب.