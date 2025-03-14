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لبنان
عون يزور فرنسا في ٢٨ الجاري.. وماكرون هنّأ سلام على جهوده
Lebanon 24
14-03-2025
|
19:57
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أعلن
الرئيس
الفرنسي إيمانويل
ماكرون
أنه سيستقبل
الرئيس
جوزاف عون في 28
آذار
في
باريس
.
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وكتب
ماكرون
عبر حسابه على منصة "إكس": "هالمسا، باتصال هاتفي،
حبيت
هنّي
رئيس
الحكومة
@nawafasalam على الجهود
اللي
عم يبذلها هو والحكومة لدعم
وحدة
، وأمن، واستقرار
لبنان
. تطرّقنا لآفاق
إعادة
الإعمار والإصلاحات الضرورية له. هالشغل أساسي للبنان ولكل المنطقة. رح استقبل
رئيس
الجمهورية اللبنانية، جوزف عون، بـ28
آذار
الجاري بباريس.
التزام
فرنسا
تجاه
لبنان
باقي قوي. لدعمه بنهوضه ولحماية سيادته".
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